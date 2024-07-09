日菲簽相互准入協定 中方稱亞太不需新冷戰小圈子

日本與菲律賓8日簽署相互准入協定，擴大聯合訓練範圍，被視為劍指中國。對此中國外交部稱亞太地區不需要鼓動新冷戰的「小圈子」。

日本與菲律賓8日在菲律賓馬尼拉簽署相互准入協定（RAA），日本自衛隊與菲律賓軍方將擴大聯合訓練範圍，可加強防衛。中國與菲律賓因主權問題在南海摩擦趨於激烈，日菲簽署相互准入協定被視為劍指中國。

日菲簽署相互准入協定後，日本陸上自衛隊與菲律賓陸戰隊等至今以救災為名的聯合訓練可擴充為更具實戰性質的聯合訓練。

中國外交部發言人林劍8日主持例行記者會，回應提問時表示，國與國之間開展交流合作，不應損害地區國家間的相互理解與信任，不應破壞地區和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。

林劍表示，亞太地區不需要軍事集團，更不需要挑動陣營對抗、鼓動新冷戰的「小圈子」。任何損害地區和平穩定、破壞本地區團結合作的行徑，都將招致地區人民的警惕和共同反對。