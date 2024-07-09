加拿大溫尼伯建市150週年 姊妹市台中應邀同慶

加拿大曼尼托巴省（Manitoba）首府溫尼伯市慶祝建市150週年，昨天舉辦姐妹城市日，藉此強化與全球11個姊妹市文化歷史聯結；包括台中市在內的姊妹市應邀設置專攤，各自展示特有文化、旅遊和美食特色。

這項獨特的姐妹城市日慶祝活動，在溫尼伯市福克斯市集（The Forks）舉行。台中市於1982年4月2日與溫尼伯市（Winnepeg）締結姊妹市，是這項活動主要參與者之一。應邀參加活動的駐多倫多經濟文化辦事處委請曼尼托巴省當地僑團中華文化社就近參與設攤，協助推廣台灣觀光旅遊；當地僑民熱情響應。

包括僑務諮詢委員裴雲、僑務促進委員黃淑真、中華文化社副社長巫昱宏、活動公關李尚陽及當地知名台灣茶飲店PandaTea老闆許亦欣等人，在現場設置台灣-台中攤位，推廣台中市觀光美食，並協助宣傳台灣觀光署「TAIWAN-Waves of Wonder」觀光品牌；台中市政府提供地方名產太陽餅與鳳梨酥，並送來呈現市鳥、市樹、市花的紀念徽章及風景明信片，共襄盛舉。

台灣-台中攤位讓許多遊客流連，溫尼伯市長吉令厄姆（Scott Gillingham）及市府官員也特別駐足，接受僑團代表致贈太陽餅及珍珠奶茶等美食；由各城市國家國旗環繞的舞台，中華民國國旗也在列飄揚。

駐加拿大代表曾厚仁及駐多倫多辦事處長陳錦玲去年8月曾率團赴曼省推動台加原住民經濟賦權交流合作，並拜會吉令厄姆及其團隊，雙方相談甚歡。

陳錦玲向中央社表示，去年底台加簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），今年4月雙方簽署科技創新合作協議，加國安大略省日前組團參加台北國際電腦展（COMPUTEX）以及曼省溫尼伯市邀請台灣參加姐妹城市日活動等，均展現加拿大積極落實其印太戰略，持續在經貿、科技、原住民及城市外交等各個領域與台灣深化交流。