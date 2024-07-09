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菲日相互准入 菲參謀總長：體現確保區域和平承諾

中央社／ 新加坡9日專電

菲律賓日本簽相互准入協定允許在對方領土部署部隊，菲律賓參謀總長布勞納表示，這項協定展現了彼此維護基於規則的國際秩序，並確保區域和平繁榮的共同承諾。

菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）在臉書發文表示，菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner）昨天參加菲律賓與日本外交和國防部長2+2會談，這項會談為強化兩國軍事關係邁出重要一步。

在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）見證下，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）及日本外務大臣上川陽子簽署相互准入協定（ReciprocalAccess Agreement, RAA）。

布勞納表示，相互准入協定將為兩國部隊之間的聯合軍事演習、更緊密國防合作及穩固安全關係鋪路，這項協定展現了彼此維護基於規則的國際秩序，並確保區域和平繁榮的共同承諾。

小馬可仕也在臉書發文指出，很高興該協定將允許彼此部隊進行聯合訓練，進一步加強防禦能力，「我們將日本視為確保印太地區和平與繁榮的夥伴」。

該項協定簽署後受到各大媒體關注，新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，協定制定在雙方領土部署士兵訓練和聯合演習「指導方針」，菲律賓已與美國簽訂軍隊互訪協定（VFA）。

日本產經新聞也報導，簽署相互准入協定後可免除入境審核簽證的申請，手續可簡化，菲律賓與日本都是美國的同盟國，位於海上航路要衝，在戰略上地處要津。日本自衛隊與菲律賓軍方將擴大聯合訓練範圍。

中國與菲律賓因主權問題在南海摩擦趨於激烈，日菲相互准入協定被視為劍指中國。

小馬可仕 日本 菲律賓

延伸閱讀

日菲簽署相互准入協定 劍指中國

菲日相互准入 學者：若助南海穩定會受東南亞歡迎

菲日簽署相互准入協定 可在對方領土訓練部隊

菲律賓參謀總長警告 若再受中國攻擊將反擊

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