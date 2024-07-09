為防禦俄羅斯攻擊 傳北約需額外增加35到50個旅

一名軍方消息人士告訴路透社，北大西洋公約組織（NATO）將需要35到50個額外的旅，才能完全實現抵禦俄羅斯攻擊的新計畫。

這名不願具名的消息人士以計畫屬於機密為由，拒絕提供更多細節。一個旅是由3000到7000名軍人組成，所以要再組建35到50個這類旅級部隊，將構成重大挑戰。

北約在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，重新調整其軍事態勢，以更嚴正看待俄羅斯攻擊構成的威脅，而另一個表明北約所面臨挑戰規模的跡象是，一名安全消息人士說，光是德國就必須將防空能力提升至4倍。

北約領袖在去年維爾紐斯（Vilnius）峰會上，就30多年來第一個重大防禦計畫達成共識，自那之後，官員們就一直在努力將文件轉化為具體的軍事要求。

北約領袖本週在華府參加北約成立75週年峰會時，預計將取得計畫的最新版本。

路透社要求發表評論時，一名北約官員表示，北約的軍事策畫者已經確認了「保衛北約所需的軍人與武器的詳細要求」。

這名官員又說：「防空與飛彈防禦、遠程武器、後勤以及大型陸地機動編隊，都是我們的首要之務。」

他說：「在我們組建能落實計畫並因應威脅的部隊之際，北約可能會為盟友設定更高的能力目標。我們確信我們的嚇阻力是強大的且將繼續維持。」

德國國防部不願對北約的未來計畫發表評論，因為這項計畫屬於機密。德國國防部表示，已呼籲所有盟友就能力要求與北約協調，這些努力將持續到明年。

目前還不清楚北約盟友將如何為35到50個旅增加額外兵員。軍人可從武裝部隊其他部門抽調，也可能招募更多士兵，或者北約成員會選擇這兩種方法的組合。

防空是北約軍事規畫者確認的另一個重大缺口，因為在保護關鍵軍事與民用基礎設施上，俄烏戰爭已證明了這些系統的重要性。

這類系統對德國尤為重要，因為在任何與俄羅斯的潛在衝突中，德國將成為主要後勤中心與集結待命地區。

冷戰時期作為北約前線國家時，德國擁有36個愛國者（Patriot）防空系統，但即使是當時，德國仍仰賴北約盟國的額外支援。

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，德國向烏克蘭捐贈了3個愛國者防空系統，今日，德國軍隊只剩下9個愛國者防空系統，政府已開始下單採購愛國者與其他防空系統，以增加庫存。