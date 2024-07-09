澳洲聯手盟友 控中國資助駭客對澳網路攻擊

澳洲政府與盟友合作，今天公開指責中國國家資助的駭客組織「先進持續性威脅40」對澳洲政府及民間部門持續發動網路攻擊，並公佈其攻擊手法及案例。

澳洲通訊局（Australian Signals Directorate，ASD）所屬澳洲網路安全中心（Australian Cyber SecurityCentre，ACSC）今天發布一份關於中國國家資助的「先進持續性威脅40」（Advanced Persistent Threat40，APT40）的公告，此為澳洲與「五眼聯盟」（Five Eyes）夥伴，包括紐西蘭，加拿大，美國、英國，加上德國、日本、韓國的安全部門共同合作，概述中國國家資助的駭客組織及其對澳洲的網路威脅。

這也是日本與韓國在指責中國網路攻擊方面，首次加入五眼聯盟行列。

公告指出，中華人民共和國資助的駭客組織先前曾針對包括澳洲、美國在內的各國組織發動網路攻擊，其網路攻擊技術更被全球其他由中國資助的團體利用。因此，澳洲其他盟國也認為這些駭客組織使用的相似技術，已對其國家網路安全構成威脅。

公告譴責，這些威脅是由中國國家安全部（MSS）進行的惡意網路操作，其攻擊手法與受到長期追蹤的APT40等駭客組織高度重疊，這些駭客組織被認為是接受中國海南省國家安全部門的任務。

公告也舉出2起調查案例，包括APT40在2022年4月從一家澳洲機構竊取數百位使用者的帳號名稱及密碼。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，查出駭客攻擊來源，是澳洲通訊局努力工作找出威脅的成果，「在當前戰略環境中，這些調查是阻止惡意網路活動越來越重要的工具」。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說，澳洲會在不損害國家安全及利益下，繼續與中國接觸。

今年3月，美國、英國和紐西蘭先後指控，在北京當局支持的網路團體幕後操刀下，針對議員和重要民主機構發動一連串攻擊；中國則是否認相關指控。

除了防範駭客攻擊，澳洲昨天也宣布面對外來干預及間諜威脅的改革方案，包括成立新的工作小組及社會支援中心，保護技術產業機敏資訊，協助各社群識別及舉報外來威脅。