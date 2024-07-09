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美國擴大審查軍事基地附近外資地產 主要防範中國竊取情資

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財政部8日宣布將擴大審查外資在軍事基地附近的地產交易。圖為總統拜登5月搭乘直升機飛抵西點軍校。路透
美國財政部8日宣布將擴大審查外資在軍事基地附近的地產交易。圖為總統拜登5月搭乘直升機飛抵西點軍校。路透

日經亞洲報導，美國財政部8日宣布擴大審查外資在軍事基地附近的房地產交易，目標防範以中國為主等其他國家藉地利之便竊取情資，這是國會自2018年授權美國外資投資委員會（CFIUS）審查權至今最大幅度擴張。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）8日聲明，美國外資投資委員會的審查對國家安全至關重要，屆時將擴大審查30州、超過56處軍事基地附近共227個地點的土地交易。

今年5月，拜登政府以憂心間諜活動為由，要求懷俄明州華倫空軍基地（F.E. Warren AFB）附近的中資挖礦公司MineOne Partners，120天內脫產並移除部分設備。華倫空軍基地存放美軍州洲際核飛彈，可說是最敏感的軍事要地。

2018年，美國國會批准外資投資委員會對軍事基地或特定政府機構附近地產進行審查，防範外國個人藉此蒐集情報及從事其他暴露國家安全的活動。

彭博資訊指出，2023年一份美財政部報告揭露，2020年至2022年期間，外資投資委員會審查的所有交易中以中國為大宗。

美國國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）2023年一項評估將中國、俄羅斯、伊朗和北韓的經濟、工業和網路間諜活動視為「對美國繁榮、安全和競爭優勢的重大威脅」。

美國國務院前外資分析師唐茲曼（Sarah Bauerle Danzman）指出，儘管外資企業利用軍事基地附近的單一土地買賣進行間諜活動的可能性很低，但是一旦成為事實，後果將非常嚴重，尤其針對相關活動的監控能力有所限制，政府設下諸多限制也是意料之中。

【中央社／華盛頓8日綜合外電報導】

擬議列入名單的地點包括密西根州格雷林營（Camp Grayling），此處距離中國電動車電池製造商國軒（Gotion）計劃設廠的地點僅約160公里。

密西根州的共和黨籍美國聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）曾以國安疑慮為由反對國軒的計畫。

財政部一名資深官員說，美國外來投資審查委員會的管轄範圍不指明特定國家，未明定最新規定希望平息的疑慮是針對中國或俄羅斯等國家。

美國有關當局5月曾以擔憂間諜活動為由宣布，一家中資加密貨幣公司禁止利用一座美國戰略核子飛彈基地附近的土地。

中共 外資 美國 葉倫 間諜

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