埃及致力淨零排放 歐盟投資攜手發展再生能源

日前「歐盟-埃及投資會議」在開羅舉行，「再生能源」成為整場會議焦點。埃及以卓越的再生能源發展環境，成功吸引歐洲開發商高達327億美元（約新台幣1兆464億元）的4項交易，投資於生產綠色氨氣。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，「歐盟-埃及投資會議」於6月29日在開羅進行兩天，會議聚焦在「再生能源」和「清潔能源」（如水力、風力或太陽能發電，在生產和使用過程中不產生有害排放物質）計畫投資上。

金字塔報稱，歐盟為彌補俄羅斯因俄烏戰爭而減少能源供應的影響，正積極從地中海的另一邊尋找新能源。而致力於實現「淨零排放」的埃及，也已規劃出一套推動能源轉型的6年經濟戰略，目標是在2030年前轉型成為國際綠氫能源中心。因此，歐盟已與埃及在3月將彼此關係升級為戰略夥伴關係。

會議以「在瞬息萬變世界中綻放埃及優勢」為主題，探討如何讓埃及利用再生能源改造未來經濟發展方向。

埃及也從會議收割相當豐碩成果，在再生能源、交通、發電、數位轉型和綠色轉型領域簽訂多項協議和備忘錄。

其中最重要者是由埃及總理馬德布利（MustafaMadbouly）與歐洲能源開發商簽署的4項綠氨協議，不僅將促進埃及本土的綠色工業發展，也標誌全球能源轉型進程。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，埃及將以其居於地中海中心的優越地理位置，成為地區性清潔能源中心，並作為波斯灣的新走廊，將清潔電力和氫氣運輸到歐洲。

范德賴恩說；「能源是埃及與歐盟之間的關鍵合作領域。歐盟提供的策略性投資將可幫助埃及實現能源中心的目標。」

第1份綠氨協議價值140億美元，由埃及再生能源供應商（全非洲最大）Infinity Power和埃及國際性承包商（全球排名132）Hassan Allam Utilities，與國際能源巨擘英國石油公司（BP）以及阿聯國營綠能公司「馬斯達爾」（Masdar）共同合作。

第2份綠氨協議價值110億美元，與德國基礎建設商DAI Infrastructure GmbH合作。第3項協議價值42億美元，與阿聯Energy OCIO合作。第4項協議價值35億美元，與法國能源開發商VOLTALIA以及沙烏地國營能源商TAQA Arabia合作。

此外，埃及另以埃及主權基金（TSFE）與OrascomConstruction、Fertiglobe以及SCATEC簽署一項新能源協議，計劃建造年產13000噸綠色氫氣的工廠，以及總容量250兆瓦的太陽能和風力發電廠，為此綠氫工廠提供電力。

埃及電力和再生能源部長夏克（Mohamed Shaker）稱，埃及有雄心壯志，計劃在2030年將再生能源在國家能源結構中的占比提高到42%，並在2040年提高到58%。