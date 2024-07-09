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日菲簽署相互准入協定 劍指中國

中央社／ 東京9日專電

日本菲律賓8日在菲律賓馬尼拉簽署相互准入協定（RAA），日本自衛隊與菲律賓軍方將擴大聯合訓練範圍，可加強防衛。中國與菲律賓因主權問題在南海摩擦趨於激烈，日菲簽署相互准入協定被視為劍指中國。

日本產經新聞報導，在此之前，日本與澳洲、英國簽署相互准入協定。日英之間的相互准入協定首度適用於去年11月在日本實施日本陸上自衛隊與英國陸軍的聯合演訓，當時英國陸軍有200人參加，規模創新高。

簽署相互准入協定後，可免除入境審核、簽證的申請，手續可簡化。

日本自衛隊與菲律賓軍隊的互相往來將更為容易。日菲在此前，日本以海上自衛隊、航空自衛隊為主，曾與菲律賓，或是與美國等，進行多國間的聯合演訓。

日菲簽署相互准入協定後，日本陸上自衛隊與菲律賓陸戰隊等至今以救災為名的聯合訓練可擴充為更具實戰性質的聯合訓練。

日本自衛隊相關人士表示，日本陸上自衛隊與美國及菲律賓的陸戰隊在南海的離島實施聯合訓練的話，將對中國釋放強烈的訊息。

報導說，菲律賓與日本都是美國的同盟國，位於海上航路要衝，在戰略上地處要津。因此，日本在2014年改變武器禁運政策後首度實施成品的國防裝備轉移，對菲律賓空軍出口警戒管制雷達等，與菲律賓加強國防合作。

鑑於中國擴大軍力，動作頻頻，日本、美國、澳洲、菲律賓正加強合作。今年5月，這4國的國防部長在美國夏威夷舉行會談時表示，對於中國在南海對菲律賓船隻頻頻干擾一事深感憂慮，4國都認為應該團結，反對以武力片面改變現狀、升高地區緊張的行徑。

今年4月，這4國首度在南海實施聯合訓練；日本、美國、加拿大、菲律賓也在6月實施訓練，藉由多國之間的框架加強牽制中國。

日本自衛隊幹部表示，有關印度太平洋地區的安全保障，以日美澳為中心，是否能守護菲律賓免於被中國威脅，是一大重點。

中共 日本 自衛隊 菲律賓

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