憂中俄走得近 莫迪訪俄尋求合作

印度總理莫迪八日抵達莫斯科伏努科夫機場，展開為期兩天國是訪問。這是他六月展開第三任期後首趟外訪，也是暌違五年再度訪俄會晤總統普亭。

由於與烏克蘭的衝突，莫斯科與中國大陸開始發展更緊密關係，反觀中、印卻因邊境衝突鬧僵。分析家認為，中俄關係引發新德里若干擔憂，但印度的石油進口和軍備大幅仰賴俄國，莫迪將持續尋求與俄交好。普亭則可得力於莫迪來訪，以拉抬自身形象。

莫迪聲明，盼與「我的朋友」普亭從各方面審視印俄合作，交流對各類區域及全球議題的看法，「我們設法扮演支持區域和平穩定的角色」。克里姆林宮上周說，兩位領袖會談目標是強化友好關係和討論國際和區域重要議題。印度外交部五日預告，「莫普會」將提供印俄檢視雙邊國防、貿易、投資及能源合作等眾多議題機會。

印度時報報導，俄國派第一副總理曼特羅夫到機場迎接莫迪，比為中國國家主席習近平上次來訪接機的官員更高階。習去年三月訪俄，由俄副總理切爾努申科等高官接機。

時值中俄關係拉近，倫敦智庫皇家國際事務研究所專研南亞的高級研究員巴伊帕伊說，印度已日漸疏遠中俄扮演要角的數個國際論壇，如去年印度擔任上海合作組織主席國時相對低調，莫迪也未出席七月稍早在哈薩克的今年上合峰會。

但分析家指出，俄國石油出口受西方制裁阻擋後，印度已成俄國石油重要買家，其石油進口逾四成來自俄國。另外印度也在軍用品重度依賴莫斯科，巴伊帕伊指出印度軍備和系統有六成仍原產自俄國；不過俄軍侵烏後，備用零件交貨可見若干延誤，相信印俄將敲定一份軍事後勤協議，為更多防務交流鋪路。