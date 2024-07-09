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棄保奏效 法國國民聯盟跌落雲端

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

六月歐洲議會選後，極右派勢力抬頭，法國總統馬克宏隨即拋出震撼彈，宣布提前改選國民議會。但瑪蘅．雷朋作為精神領袖的國民聯盟（RN）卻雷聲大雨點小，從首輪的得票率第一名跌落雲端，在第二輪慘遭逆轉落居第三。紐約時報及英國經濟學人報導均指出，此一結果是因中間派和左翼的棄保策略奏效。

六月卅日第一輪投票結果出爐後，逾二一○名法國中間派與左翼的候選人，趕在二日晚間、亦即登記第二輪參選的最後期限前退選。

例如左翼聯盟新人民陣線（NFP）就在部分選區使其一三○多位候選人棄選第二輪，這些選區就是有左翼、中間派、右翼候選人鼎立的情況，而且極右翼選將有勝選機會。NFP並疾呼其支持者在決選時採取策略性投票，將選票集中給非極右翼候選人。

馬克宏陣營亦對此樂見。他任命的總理艾塔爾就直言，若極右翼最後贏得絕對多數，將是法國的災難。從結果來看，親馬克宏的中間派和左翼合作，的確有用。

由於決選採相對多數制，得票數較多就當選，因此前述使某些選區首輪第三名候選人退選，集中選票投給反對RN的候選人，棄保操作顯然發揮作用。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）指出，馬克宏解散國民議會的豪賭，雖成功擋下極右派聲勢，卻也使法國政局陷入混亂。馬克宏與左派的棄保策略恐遺留未爆彈，RN支持者會覺得他們的勝利，遭巴黎當權派的陰謀偷走，RN黨魁巴德拉也譴責中間派及左翼為阻擋其勝選，組成「可恥聯盟」。

此外，這次選後，RN下院席次從原本八十八席大增為一四三席，創下該黨最佳紀錄，和左派及中間派鼎足而三。一些RN支持者說，RN未來仍大有可為。

投票 法國 馬克宏

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