法國會無政黨過半 左派意外成贏家

法國國會下議院國民議會七日進行第二輪決選，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）獲一八二席，意外成為下院最大勢力，總統馬克宏領導的中間派聯盟「同在」拿下一六八席居次，六月卅日首輪贏家、極右翼「國民聯盟」（RN）及其盟友最後只拿下一四三席落居第三。由於過半門檻為二八九席，使法國選後出現三大陣營分立、沒任何政黨或聯盟單獨過半的懸峙國會。

總理請辭 馬克宏要求暫留任

法國內政部宣布開票結果後，今年一月獲馬克宏拔擢為法國史上最年輕總理的卅五歲「政治神童」艾塔爾，即赴總統府艾里賽宮依憲政慣例向馬克宏請辭。馬克宏已請艾塔爾暫時留任，以確保政局穩定。

英國廣播公司（BBC）報導，NFP中的極左翼政黨「不屈法國」要角班巴爾說，馬克宏有義務召見新國會最大黨團NFP推舉的總理人選，「今天就任命此人為總理」。

新人民陣線倉促成軍 分歧多

NFP中的社會黨第一書記弗和則在該聯盟勝選後提到，NFP可能在一周內選出總理人選。但因該聯盟由社會黨、生態綠黨、法國共產黨及「不屈法國」在選前倉促成軍，旨在阻擋極右翼掌權，因此其內部在部分議題、政策甚至意識形態上均有所分歧。

例如「不屈法國」領袖梅蘭雄被認為親俄反猶，也不認同西方世界對新疆維族人遭北京「種族滅絕」的指控，梅蘭雄並數度公開說台海問題是中國人的事，綠黨領袖彤德利耶八日就表明反對推梅蘭雄出任總理。

懸峙國會 可能產生看守內閣

外界認為，馬克宏可能採取分化左翼聯盟策略，拉攏社會黨與綠黨，共組中間偏左聯合政府，也可能像艾塔爾組少數政府，雖無絕對多數支持，但在野陣營也沒合力倒閣。若僵局無解，亦可能由技術官僚和事務官產生看守內閣，僅處理日常與例行庶務，不碰重大政策。

路透報導，選後法國國會呈現左、中、右鼎立態勢，使政局充滿不確定性，恐歷經月餘動盪，且依法國憲法，馬克宏接下來一年內都不能再解散國會提前改選。