印度總理莫迪 選後首站訪俄

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
印度總理莫迪（Narendra Modi）。 路透
印度總理莫迪（Narendra Modi）。 路透

印度總理莫迪8日前往莫斯科拜會俄羅斯總統普亭，這將是他6月贏得第三任總理任期後的首次出訪，也是五年來首次出訪俄羅斯，將討論兩國在國防、能源和貿易等方面的雙邊合作，以及許多重要的區域和全球議題。

彭博資訊報導，莫迪這次出訪俄國行程為期兩天，印度外交部常務次長卡瓦特拉表示，由於近來缺少峰會，雙邊議程已累積許多需要解決的議題。

一名匿名印度高級外交官員告訴彭博，雖然莫迪這次出訪不太可能會做任何重大宣布，但他意圖透過這趟行程傳達出雙方關係仍然緊密的訊息。印俄關係可追溯到冷戰時期，俄國是印度最大的武器和石油供應國。

莫迪8日在出發前聲明中說：「我期待與我的朋友普亭總統，一起回顧各方面的雙邊合作，並分享對各種區域和全球議題的看法。我們將尋求為了地區的和平和穩定扮演支援角色。」

不過，就和普亭先前出訪越南一樣，莫迪這次出訪俄國也可能不會讓美國有好臉色。美國副國務卿坎伯上月表示，美國已對印度和俄國間的關係「提高一些疑慮」。

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