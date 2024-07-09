匈牙利總理歐爾班為何突然訪華？

「過去幾天裡，有關匈牙利總理歐爾班將訪問北京的傳聞不斷，繼他訪問基輔和莫斯科之後，這一發展並不令人意外」，匈牙利布達佩斯考文紐斯大學（Corvinus University of Budapest）助理教授馬都亞（Tamas Matura）向德國之聲介紹：「真正令人驚訝的是此次訪問的隱秘性。我只能推測，他隱瞞此行的目的是為了避免來自歐盟和美國的批評。」

德國《世界報》周一透露，在飛往中國前，歐爾班在布達佩斯接受了包括《世界報》在內的阿克塞爾‧斯普林格集團（Axel Springer）旗下媒體的採訪，「儘管當時旅行計劃仍屬機密，但他所做的暗示非常明確」。在歐爾班看來，目前的俄烏戰爭是一個非常複雜的局勢，有五個主要參與者：烏克蘭、俄羅斯、美國、中國和歐盟。他當時向《世界報》表示，已經訪問了其中兩個國家，還會有後續。

匈牙利於7月1日接任為期六個月的歐盟輪值主席國。此後一周內，歐爾班先後出訪了烏克蘭和俄羅斯，開展他所稱的旨在斡旋結束戰爭的「和平使命」（peace mission）。他未經事先協商、突訪俄羅斯已遭致歐盟方面的批評。而在接受《世界報》採訪時，這名匈牙利總理直言：「中國提出了和平計劃，美國採取的是戰爭政策，而歐洲則沒有自己的戰略方法，僅僅是在複製美國的立場。」

目的何在？

對東歐智庫羅馬尼亞亞太研究所（RISAP）副所長布林扎（Andreea Brinza）而言，歐爾班的訪華之旅雖在意料之外，卻在情理之中。她向德國之聲分析指出，歐爾班很可能是想通過將此行作為「和平之旅」的一部分來加強他個人及匈牙利與中國的關係，不論和平是否能實現，這樣做可以將中國塑造成一個重要的和平締造者的形象。布林扎補充道：「中國希望世界看到它是和平的推動者，而不是俄羅斯的支持者，因此北京對歐爾班的訪問感到滿意。考慮到過去兩年中宣布的中國在匈牙利的大規模投資，歐爾班出於政治目的訪問北京是合理的。」

兩個月前，中國國家主席習近平才對匈牙利進行了國事訪問。對於歐爾班此次訪華，中國媒體也感到意外。「澎湃新聞」援引外交消息人士指出，此次訪問是一次「突然」的訪問。該報導寫道，從中國外交部發布的訪華消息中也可以看出端倪，表述中並沒有包括「應某某邀請」的常規外事表述，但中國國家領導人的會見安排，則更顯對此訪的重視。

至於自詡肩負「和平使命」的歐爾班的是否能達到其口中的目標，來自匈牙利的中國問題專家馬都亞並不樂觀：「就我們所知，烏克蘭、俄羅斯和北京的戰略目標並未改變，而歐爾班先生幾乎無法改變他們的意圖。」馬都亞同時觀察到，歐爾班在訪問中國時繼續使用匈牙利擔任歐盟理事會主席國的標誌，俄中雙方都抓住這個機會，將他的訪問打造成他代表歐盟立場的樣子。

歐盟作何反應？

針對歐爾班近來的訪問活動，德國外交部的一名發言人表示，德國政府對每一個歐盟輪值主席國……不僅是匈牙利……都有期待，即在這一角色中應擱置國家利益。因此，「不應以歐盟的名義推進國家利益」。

前不久也訪問過中國的德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，歐爾班「是以匈牙利總理的身份，而不是歐洲代表的身份前往中國的」。他周一接受《世界報》採訪時指出：「歐洲政客可以也應該訪問中國。我最近也剛剛去過。單憑這一點並沒有問題。關鍵是：在那裡討論了什麼？匈牙利的政策往往與應有的政策背道而馳。」他補充道：「匈牙利的政策常常不代表歐盟的核心理念，即對內的自由主義和對外的歐洲自信，而是尋求與我認為錯誤的政治領導人過於接近。」

東歐中國問題專家布林扎在接受德國之聲採訪時猜測：「就像歐爾班訪問莫斯科一樣，大多數歐盟領導人可能會對其中國之行感到不高興，但與他會見普亭相比，訪問北京顯得微不足道。今年幾乎所有重要的歐盟國家領導人都已前往北京或會見了習近平……意大利總理梅洛尼也將很快前往……因此他們不能抱怨歐爾班訪問北京。」然而，布林扎接著分析：「歐爾班訪華的原因是談論烏克蘭問題，而不是作為總理去加強雙邊關係……結合匈牙利擔任歐盟理事會主席國的背景，以及歐爾班在中國發表的言論，可能會引起摩擦。」

但是在布達佩斯考文紐斯大學的馬都亞教授看來，除了外交言辭和可能降低匈牙利主席國活動的重要性外，歐盟並沒有任何實質性的方法讓歐爾班遵守規則。總而言之，馬都亞繼續向德國之聲指出，歐爾班在歐盟中沒有太多可以失去的東西，但是通過在國內和國際上展示自己作為全球參與者的形象，可以使其獲得很多利益，而他的行動所造成的混亂也有對俄羅斯有利。

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