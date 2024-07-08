北約峰會將登場 中國、白俄羅斯聯合軍演

根據波蘭通訊社（PAP）報導，中國軍事人員6日已抵達白俄羅斯境內，將在白俄羅斯布雷斯特（Brest）附近進行聯合軍事演習，此地距離波蘭邊界不到5公里，據烏克蘭邊界約50公里處。

中國國防部聲稱，這是2024年反恐活動命名為「老鷹突擊」（Eagle Assault），並表示聯合軍事演習是去年8月，中國當時的國防部長李尚福和白俄羅斯總統盧卡申科在明斯克會晤後的共識。

據白俄羅斯國防部在臉書所分享的圖片顯示，他們將從7月8日至19日參加聯合反恐培訓。這是近六年來中國首次向白俄羅斯派遣軍事人員參加此類演習，他們最後一次雙邊聯合演習是在中國進行。

恰巧北約峰會將訂於7月9日至11日在華盛頓舉行。而波蘭總統在兩週前才與中國領導人習近平會談。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）並讚揚波蘭與中國的關係，並說他很高興中國領導人習近平稱他為朋友。

據波蘭筆記報導，烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）稱中國與白惡羅軍演「相信這是一個不僅對烏克蘭來說是令人震驚的消息」。

吉拉成柯在社群媒體X上寫道，「透過在歐洲與北約的邊境舉行軍事演習，北京向華盛頓發出訊號，表明其隨時都可以使用白俄羅斯的軍事基礎設施和領土。」

在英國獨立報（Independent）報導，專門研究中歐關係的香港大學講師馬丁．塞貝納（Martin Sebena）表示，演習的時間和地點可能意味著，中國支援俄羅斯及其歐洲盟友的進一步訊號。

他告訴南華早報：「演習將與北約峰會重疊，在波蘭與烏克蘭邊境舉行，白俄羅斯幾個月來一直將利用難民武器化方式，向波蘭施加壓力——進而向歐盟和北約施加壓力。」

塞貝納說：「這為波蘭人的看法增加了兩個層面。首先，波蘭人一直在減少從中國透過馬拉塞維奇（Malaszewicze）鄰近佈雷斯特附近的火車運輸樞紐，擔心它被用於規避關稅，而中國一直在努力增加從中國西部到歐洲的火車陸路貿易，這個樞紐基本上是唯一可以透過火車進入歐盟的地方。

波蘭政府尚未對這些演習發表評論。 近年來，波蘭和白俄羅斯之間的緊張局勢日益加劇，包括利用成千上萬的難民和尋求庇護者在白俄羅斯當局的幫助下試圖非法越境，如今加上中國與白俄羅斯聯合軍演，都將讓波蘭成為一個敏感的政治地帶。