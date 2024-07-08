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南韓擬採購波蘭無人機 維繫軍事合作雙邊關係

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

韓國「東亞日報」今天報導，當局正考慮採購波蘭製無人機，特別是已在俄烏衝突中發揮戰力的攻擊用機型，此舉也將有助首爾與華沙維繫互惠交流的防務關係。

路透社報導，「東亞日報」引述政府消息人士說法稱，波蘭上月接待由南韓國防部長申源湜率領的代表團，並利用機會推銷一系列該國製造的無人機。

當時，波蘭當局強調，其無人機的性能已經過實戰驗證，價格也相對低廉。

波蘭先前已與南韓簽署大型軍售合約，包括2022年敲定、價值220億美元的機械化榴彈炮、戰車和戰機採購案，這是南韓史上最大軍售合約。

一名南韓政府官員表示，「若僅靠波蘭單方面向南韓採購武器，這樣的關係將難以為繼。」

「如果我們向波蘭購買無人機，將有助增加我們對波蘭的武器出口。」

南韓國防部正研擬提升無人機戰力的方法，向波蘭等外國採購也是選項之一，因為這類武器已投入實戰使用。

南韓正致力於在2027年前成為全球第4大武器出口國。

波蘭通訊社（PAP）6月引述波蘭防長柯席尼亞克－卡密希（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）的說法報導，波蘭計劃於9月與南韓簽署另份軍售合約，特別是準備採購K2戰車。

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