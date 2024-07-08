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澳洲將成立特別小組 加強打擊間諜威脅

中央社／ 雪梨8日專電
面對日益嚴重的外來干預及間諜威脅，澳洲宣布推出「領先世界」改革方案，將成立新的工作小組及社區支持中心，保護技術產業機敏資訊、協助各社群識別及舉報外來威脅。情境示意圖。圖／Ingimage
面對日益嚴重的外來干預及間諜威脅，澳洲宣布推出「領先世界」改革方案，將成立新的工作小組及社區支持中心，保護技術產業機敏資訊、協助各社群識別及舉報外來威脅。情境示意圖。圖／Ingimage

面對日益嚴重的外來干預及間諜威脅，澳洲宣布推出「領先世界」改革方案，將成立新的工作小組及社區支持中心，保護技術產業機敏資訊、協助各社群識別及舉報外來威脅。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今表示，外來干預及間諜活動是澳洲目前面臨最大的國安問題，「這是為什麼我們要引入領先世界的改革，來更好地保護澳洲人。」

歐尼爾表示，未來將成立一個新的「技術外來干預特別工作小組」（Technology Foreign InterferenceTaskforce ，TechFIT），保護技術產業不受間諜窺探，包括機敏資訊。

歐尼爾說，還將成立新的「外來干預社區支持中心」（Foreign Interference Communities SupportHub），幫助澳洲各社群更好的辨識威脅，以及舉報外來威脅。

歐尼爾說，這些是複雜的問題，政府將不斷與各單位合作，加強並保護澳洲社群。

澳洲安全情報組織指出，越來越多澳洲人成為間諜與外國勢力干預的目標，包括政治人物、政府人員、學生、學者、執法人員、公務員等。

今年2月，澳洲安全情報組織（Australian SecurityIntelligence Organisation，ASIO）總監勃吉斯（MikeBurgess）揭露，被稱為「A-team」的間諜組織活動，指一位澳洲前政治人物受國際間諜組織吸收。該發言一度掀起澳洲朝野爭論。

勃吉斯還指出，間諜組織為外國政權利益服務，間諜組織還收買國防產業人員，換取AUKUS潛艦技術、導彈系統等敏感報告。

澳洲未指涉外來干涉對象。儘管中國長期來被認為是澳洲間諜與外來干涉主要來源，不過澳洲安全機構也專注柬埔寨、盧安達（Rwanda）、伊朗等國家的活動。

澳洲 社群 間諜

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