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印度總理莫迪抵俄羅斯 晚間將與普亭會談

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
印度總理莫迪。路透
印度總理莫迪。路透

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天抵達俄羅斯，進行為期2天的國是訪問。在與莫斯科維持長遠關係，以及與西方尋求更緊密的安全事務聯繫之間，莫迪走得小心謹慎。

法新社報導，這不僅是俄羅斯入侵烏克蘭後莫迪首度拜訪俄羅斯，也是他再度成為全球人口第一大國領導人後的首次出訪。

莫迪在一份聲明中表示：「我很期待與我的朋友總統普亭（Vladimir Putin）從各方面審視雙邊合作，並分享對於各種區域及全球性議題的看法。」

「我們設法扮演支持區域和平穩定的角色。」

路透社報導，俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）宣布，普亭今天晚間將在莫斯科與莫迪面談。

一名印度高官上週表示，莫迪此行的首要議題包括處理印俄之間貿易失衡問題，以及確保被誘騙去參加俄烏戰爭戰鬥任務的印度公民能獲釋。

俄羅斯仍然是印度廉價石油和武器的重要供應國，但克宮被西方孤立，又與北京日益友好，影響了俄國與印度歷史悠久的夥伴關係。

俄羅斯 印度 莫迪

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