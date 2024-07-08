23年前搶走上億日圓 伊朗搶匪指紋露餡在關西機場被逮

23年前在日本東京犯下運鈔車上億日圓搶案的伊朗籍通緝犯，前天（6日）持假護照欲從大阪的關西機場入境被捕，51歲通緝犯矢口否認犯行。當年被抓的一名同夥已經服刑完畢出獄。

日本媒體報導，2003年10月東京小平市的JA農會運鈔車遇襲，保全被槍擊中腳，身負重傷。車上有現金、支票等價值超過1億日圓被搶走。警視廳研判為3名伊朗強盜集團所為，搶案發生後第二年，1人被抓，兩人遭通緝。

6日在關西機場，海關查驗指紋時發現一名伊朗籍旅客莫森的指紋，與23年前的運鈔車搶案嫌犯指紋一致，將他逮捕。莫森接受調查時否認犯案。莫森在搶案發生後不久，因為非法居留遭遣返回國，通緝時效暫停。

警視廳表示，莫森此次是持假護照闖關。3名嫌犯一人在日本服完刑，除了莫森，還有1人在逃。