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世界民主不健康 教宗勉信徒承擔責任

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
教宗方濟各。 圖／路透社
教宗方濟各。 圖／路透社

「很明顯，當今世界的民主發展很不健康。」方濟各反對世界兩極化和黨派之爭，加上民主危機正困擾著世界各國，意識形態也成為攻擊民主制度的利劍，加上政治腐敗和非法行為都造成嚴重威脅。他勉勵信徒促進和解與對話，承擔公民的責任。

世界民主發展不佳

路透社》報導，義大利舉行一年一度的天主教社交週，教宗方濟各7日前往義大利北部城市的里雅斯特，傳達他對民主危機的看法。會中，方濟各譴責民粹主義政治，並警告許多國家的民主狀況惡化。

方濟各將民主危機描述為「一顆受傷的心」，他說，「民主」這個詞不僅意味著人民投票，還需要為每位公民帶來政治表達和參與的機會，並要對意識形態和民粹主義要抱持批判意識。

基督徒「愛的政治」

梵諦岡新聞網》報導，方濟各向來自義大利各地教區和協會的900多名代表發表演說，呼籲建立一個讓個人和社區參與的民主進程。他指出，隨著民主危機跨越不同國家，基督徒應擁有對社會變革的責任態度，協力團結與輔助。

方濟各也呼籲基督徒促進宗教與社會之間的有效對話，同時維護人性尊嚴。他強調，基督徒的團結和輔助有助於建立民主樞紐，因為基督徒參與民主必須體現出「有愛的政治」，使基督徒公民承擔自己的責任，並超越兩極分化的民主制度。

方濟各會中勉勵，「讓我們在愛的政治中訓練自己，以便在缺乏公民熱情的世界中傳揚，也讓我們學習作為上帝的子民，與神同行實踐民主參與的模範。」

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意識 方濟各 義大利

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