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菲日相互准入 學者：若助南海穩定會受東南亞歡迎

中央社／ 新加坡8日專電

菲律賓日本今天簽署相互准入協定，允許在對方領土部署部隊。學者表示，菲日都受中國壓力，有深化政治軍事合作的前提，若有助南海及區域穩定將會受東南亞歡迎。

菲律賓與日本簽署相互准入協定，「海峽時報」（The Straits Times）報導，協定制定在雙方領土部署士兵訓練和聯合演習指導方針。菲律賓已與美國簽訂軍隊互訪協定（VFA）。

報導指出，在簽署相互准入協定之前，菲律賓和日本雙邊軍事接觸僅限於人道救災行動及專家交流。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）2023年2月訪日時，便開始討論這項類似與美國簽訂軍隊互訪協定的國防協定。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎向中央社記者表示，菲律賓與日本都受到來自中國的直接壓力，因此有深化政治、軍事合作的背景，毗鄰南海的菲律賓也接近日本的海上交通要道，雙邊在很多安全議題上互動合作，包括在海巡方面，日本提供巡邏船給菲律賓並協助人員訓練。

莊嘉穎分析，菲日軍事合作若可以協助區域，特別是南海穩定以及國際及區域秩序的延續，將會受東南亞各國歡迎。

他說，除了中國，未看到其他鄰國批評菲日政治軍事合作，當然區域內的國家也不希望菲日合作造成與中國關係緊張升溫，但沒有批評菲日深化合作或許代表在此時，對其協助區域穩定有相當信心。

中國在印太地區逐漸擴大影響力，推動美國、日本和菲律賓安全合作態勢。美國曾殖民菲律賓、日本曾占領菲律賓，隨著菲律賓在南海應對中國，美日如今是菲律賓關係緊密的軍事盟友。小馬可仕先前在香格里拉對話論壇演講時說，菲國將與美、日及東協各國加強連結，尋求更多支持區域穩定的力量；他提及美日菲已舉行三邊會談，宣布為和平安全而結為夥伴，期待能深化合作、支持和平穩定。

小馬可仕 日本 菲律賓

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