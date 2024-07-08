東京都議會補選自民黨慘敗 推8候選人僅2人勝選

日本東京都議會9選區的議員補選昨天投開票，執政黨自民黨在9個選區中的8個選區推出候選人，不過結果為「2勝6敗」的慘敗。日媒指出，敗選結果恐影響政權營運。

「產經新聞」報導，這次東京都議會議員補選結果有助於分析下一屆眾議院議員選舉，因此備受矚目。

因議員辭職或去世等原因，包含東京都江東區、品川區、中野區、北區、板橋區、足立區、八王子市、府中市、南多摩（多摩市、稻城市）在內共9個選區，各有1名議員缺額。

自民黨在9個選區中的8個選區推出候選人，僅2人當選，其餘6人均敗選；其他當選者為地區政黨「都民第一會」3人、無黨籍2人、地方團體1人、立憲民主黨1人。

而立憲民主黨推出3名候選人僅有1人當選；推派4人參選的共產黨，候選人均落選。

而出生於八王子市的眾議院議員荻生田光一，目前是自民黨東京都支部連合會（簡稱自民都連會）會長，曾任自民黨政調會長，以及八王子市選區的東京都議會議員。

不過這次選戰中，自民黨在八王子市也選輸。報導分析，這是受到自民黨內派閥政治獻金不實記載事件所影響，導致自民黨在該選區衰落。

日本放送協會（NHK）報導，選舉結果出爐後自民黨仍是東京都議會第一大黨，擁有30席，「都民第一會」28席次之，公明黨23席、共產黨19席、立憲民主黨16席等。不過自民黨在這次補選結束後，比選前少了2席。

共同社報導，自民黨在這場補選中「2勝6敗」，自民黨內部對此的危機感也在擴大。前復興大臣、選區位於東京都的眾議院議員平澤勝榮今天受訪時表示：「這是場大慘敗，黨必須徹底改革黨的基礎。」

報導分析，這場選戰結果可能會進一步拉低對自民黨總裁（黨主席）、首相岸田文雄的向心力，且可能影響9月的自民黨黨總裁選舉。