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法國議會選舉意外翻盤 左翼聯盟力壓極右派

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圖／德國之聲
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法國國民議會選舉週日（7月7日）舉行第二輪決選，早期出口民調預期，左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）有望贏得188至199席，總統馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派「共同」黨團（Ensemble）將獲164至169席；極右翼「國民聯盟」（RN）則佔據135至143席。

據統計，該場選舉共有超過4333萬名選民投票，投票率高達67.5％，是1997年以來最高紀錄。

法國國民議會的總席次為577，由於沒有任何一方拿下超過289席的絕對多數，左翼聯盟、中間派、極右派3個派系立場差異大，且過去幾乎沒有合作，如今出現「三分天下」的懸峙議會，有可能讓法國政府在多項分歧議題上難以達成共識，恐成為馬克宏未來執政一大挑戰。

法國現任總理阿塔爾 （Gabriel Attal）7日晚間表示，他將於週一提交辭呈。新任總理人選將在未來數週內進行審議推出，不過當前民調低迷的馬克宏很可能會被迫與反對其中間派政策的總理一起帶領國家。

左翼聯盟中的激進左翼勢力「不屈法國」（La France insoumise）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）被視為接任總理的可能人選之一。梅蘭雄過去在經濟、俄烏戰爭及加沙衝突上的立場都引發不小批評，他也曾多次公開稱台灣為中國的一部分，指兩岸議題應讓中國自行解決。

此前被視為有望接任總理的極右派「國民聯盟」主席巴爾德拉（Jordan Bardella）對選舉結果則表示，反「國民聯盟」勢力之間的合作是「可恥的聯盟」，將讓法國陷入癱瘓。「國民聯盟」領袖勒朋（Marine Le Pen）則指出，該聯盟在議會中的席次增加了一倍，並不對選舉感到失望，「勝利只是被推遲了」。

此前，法國左翼政黨超過百名候選人在首輪選舉結果出爐後，宣布退選，希望透過集中選票策略，避免「國民聯盟」這個極右派政黨在法國國民議會中佔據多數優勢。

法國選舉結果讓歐盟成員國鬆了口氣。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在社群媒體上發文：「本週，歐洲兩個最大的國家選擇了西班牙一年前選擇的相同道路：拒絕極右翼，堅決致力於社會左翼，以嚴肅而勇敢的政策解決人民的問題」，「英國和法國對進步和社會進步說『是』，對權利和自由的倒退說『不』。」

德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨，其外交政策發言人施密德（Nils Schmid）接受德國媒體採訪時則表達謹慎樂觀的態度，稱「最壞的情況已經避免了」，但強調關鍵是法國各黨派之間的靈活性以及「妥協的意願」。

此前，極右翼政黨在歐洲議會選舉中強勢崛起，馬克宏所在政黨則在選舉中受挫，因此宣佈解散國民議會並提前選舉，呼籲選民拒絕極端主義。

（綜合報導）

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