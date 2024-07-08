法國選後出現懸峙國會 組閣態勢短期難明朗

法國國會選舉7日第二輪決選，左翼聯盟勝出，執政的中間派第二，首輪勢如破竹的極右派意外淪老三。左中右無人過半且彼此間看不出攜手組閣空間，法國恐得歷經月餘動盪。

內閣制國家若大選後沒有單一政黨或聯盟取得過半席次，會出現懸峙國會（hung parliament）。取得最多議席的政黨通常有優先權籌組聯合內閣，或選擇走少數執政之路。外界認為在巴黎奧運7月底將登場、政府預算須在秋天審查通過前夕出現「懸峙國會」，法國勢必面臨難關。

歐洲政治新聞網Politico.eu引用法國內政部的資料預估，由社會黨（PS）、生態-綠黨（EELV）、不屈法國（LFI）等左派政黨組成的左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）得票率估計為32.6%，可望獲得約188席；總統馬克宏的中間派陣營「同在」（Ensemble）得票27.9%，可望獲161席。

以國民聯盟（RN）為主的極右翼聯盟在首輪得票率高居第一，但決選掉到第三，得票約24.6%可望獲約142席。總共577席的法國下議院，過半門檻為289席。

紐約時報指出，目前情況看不出左中右三大陣營有彼此合作的可能，只能訴諸其他小黨或獨立議員盡量湊到更多席次。

普瓦捷大學（University of Poitiers）政府與法律制度教授本濟納（Samy Benzina）指出，法國的制度設計著重於單獨執政而非聯合內閣，「法國政治文化不利於達成妥協」。

雖然前次2022年國會大選也出現無主要陣營過半情況，但因馬克宏的中間派掌握約250席，實力最為雄厚，得以組閣並讓政府運作，但這回席次大減，馬克宏的空間將非常有限。

馬克宏的總統任期還有3年，然而他的中間派聯盟席次變更少，且因他目前支持率低迷，幾無小黨或左、右翼內的溫和派願與他有瓜葛。

極右的國民聯盟已表明，如無過半或離過半門檻不遠，寧可放棄執政。國民聯盟精神領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）上週受訪表示，她們重視的是要能施行理念，絕不願「只圖拿到幾個部會尸位素餐」。

左翼聯盟裡極左的不屈法國（LFI），黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）7日也表態，不會跟馬克宏協商組閣。

華盛頓郵報指出，選後躍居第一大陣營的左翼如能克服內部歧見，的確是處於主導組閣最有利位置。然而左翼內部當初只是基於阻擋右翼這一共同目標而抱團，選後就因路線不同而已見裂痕。左翼裡溫和派領袖之一的魯芬（Francois Ruffin）甚至於決選前的7月4日就和梅蘭雄決裂。

社會黨在法國長年居左翼中堅，但令包括社會黨在內溫和左派人士沮喪者為梅蘭雄的「法國不屈」選後成為左翼龍頭，然而梅蘭雄過去挨批過於極端，難以爭取到左翼支持他出任總理。

批評梅蘭雄的人說他的政策不現實，極端到溫和左派支持不下去，且梅蘭雄立場較親俄並反猶，一旦掌權勢必與歐盟產生齟齬。

路透社指出，馬克宏所屬復興黨的總書記塞儒內（Stephane Sejourne）表示，他們已準備與其他主流黨派尋求結盟組閣，但梅蘭雄不在考慮之列。

選後左中右三強鼎立的態勢讓法國陷入不確定性，依法國憲法規定，馬克宏在12個月內都不能再解散國會尋求改選。

新總理幾乎確定將由左翼聯盟推舉，現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）說他8日就會向馬克宏遞出辭呈，但暫會以看守政府的角色作業。

外界研判，馬克宏可能採取分化左翼聯盟的策略，拉攏社會黨與綠黨、孤立「不屈法國」，共組一個中間偏左的聯合政府。然而目前左翼聯盟「新人民陣線」尚無成員想出走的跡象。

另一個辦法就是先由技術官僚組織看守內閣，只處理日常庶務而不作重大政策調整。但不確定左翼聯盟會對此買單，而且要組織這種技術官僚看守內閣，本身也需要國會同意。