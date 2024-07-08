日本、柬埔寨合作 掃除烏克蘭境內地雷

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

地雷成為烏克蘭軍人與民眾的夢魘。俄烏戰爭後，烏克蘭境內被放置大量地雷，並造成人員傷亡。對此，日本與柬埔寨決定合作，透過訓練與提供設備，協助清除烏國境內地雷，以便減少人員傷亡。

日柬協助他國排雷

據《亞洲新聞台》報導，日本外務大臣上川陽子上週六前往柬埔寨時表示，兩國將合作協助烏克蘭與其他國家掃雷。由於柬埔寨在將近30年戰爭衝突期間被放置數百萬枚地雷，雖然戰爭已於1998年結束，但多年來數以萬計的人因此喪生或致殘。不過，該國一直被認為是反地雷措施的世界領導者，自1998年以來一直與日本合作清除地雷。

上川陽子表示，「我深信柬埔寨身為一個曾受地雷殘害的國家，在提高人們對這些非人道武器的認識上會作出巨大貢獻。」她並表示，日本將於下週向烏克蘭提供一台大型掃雷機，並於八月在柬埔寨對烏克蘭機構進行設備使用培訓。

柬埔寨排雷行動中心(Cambodian Mine Action Centre)總幹事拉塔那(Heng Ratana)表示，「我們很高興能依據我國的政策，與有地雷和戰爭餘毒問題的國家分享經驗。」

根據非政府組織「人權觀察」報告指出，烏克蘭境內地雷頻繁造成包括平民和士兵等人員傷亡，自從2022年遭俄羅斯入侵以來，烏克蘭境內可見地雷和未爆炸的殘餘物，當地27區中，已有11個區發現了地雷。

柬國掃雷相當有經驗

據《ABC新聞》報導，柬埔寨排雷人員相當有經驗，過去十年間已有數千人受聯合國委派前往非洲和中東工作，2022年，柬埔寨則已開始訓練烏克蘭的排雷人員。

非政府組織「地雷監督」(Landmine Monitor)在2022年報告中，也將柬埔寨與烏克蘭列為九個「大規模」遭到地雷荼毒的國家之一，當地未清除地雷區範圍超過100平方公里。

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