日媒：北韓逼民眾觀看公開槍決 傳有人目睹死囚臟器因而心臟病發亡

《每日北韓》日本版報導，北韓政府頻繁實施「公開處決」作為恐怖統治手段，曾公開集體槍決10多人，其中不乏10多歲年輕人，甚至傳聞有女播音員目擊現場後嚇到心臟病發死亡，脫北者怒控朝鮮政權虐殺人民。

每日北韓引述脫北者金益赫（音譯）在受訪《自由亞洲電台》時的發言指出，金益赫曾在北韓目睹10次以上公開處決，2019年起，被公開處決的人數逐漸增加。去年2月與3月，北韓黃海南道載寧郡總計20人被槍決。

去年4月初，金益赫更曾在黃海南道碧城郡鬧區，親眼目睹公開處決的恐怖情景。當時臉被蒙住的死刑犯被帶到一片菜園，綁在一根木柱上。當地政府強迫約1000名民眾觀看，隨後警方用大聲公宣布死囚犯下強盜殺人罪。接著3名警員朝每位死囚發射3枚子彈，有人當場臟器外露慘死。金益赫描述，一次槍決10多人，現場遺體堆積起來，令人難以想像。

金益赫還說，碧城郡朝鮮勞動黨宣傳部女播音員在最前排觀看槍決後，當場嘔吐暈厥，送醫治療，隔日傳出她心臟病身亡的消息。