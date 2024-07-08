歐盟機構：2024年6月又成最熱6月 連13月破紀錄

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月。今年上半年，全球多地出現極端破壞性天氣，例如洪災和熱浪。

綜合法新社與路透社報導，「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，自2023年6月以來，全球連續13個月出現前所未見的高溫，每一個月都刷新先前的氣溫紀錄。

「哥白尼氣候變化服務」負責人布諾坦普（CarloBuontempo）說：「這不只是統計上的奇特現象，它凸顯了一種大規模且持續不斷的氣候轉變…就算這種特殊的連續極端現象在某個時間點上終結，隨著氣候持續變暖，我們也一定會看到新紀錄被打破。」

他說，只要人類繼續製造溫室氣體，這種趨勢就「不可避免」。

大西洋、北太平洋和印度洋的破紀錄海平面溫度也促使全球氣溫飆升。

今年6月的海平面溫度也達到新的里程碑，連續15個月創下新高，「哥白尼氣候變化服務」資深科學家尼可拉斯（Julien Nicolas）形容此一現象「令人震驚」。

不過，全球即將進入降溫的「反聖嬰現象」（LaNina）。尼可拉斯說：「可以預期全球氣溫會在未來數月降下來。」

「哥白尼氣候變化服務」表示，在截至2024年6月的12個月間，全球氣溫達到有紀錄以來最高，平均比工業化之前高出攝氏1.64度。

這不代表2015年巴黎協定同意控制升溫在1.5度以內的目標被打破，因為這項目標是以數十年來衡量，而非單一年度。

但「哥白尼氣候變化服務」上月表示，未來5年間，地球年平均氣溫有8成機率會至少暫時超過1.5度。