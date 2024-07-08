陸媒引外交人士說法 稱匈牙利總理「突然」訪中
中國外交部8日宣布，匈牙利總理奧班8日到中國訪問，中國國家主席習近平將會見，就共同關心的問題進行深入溝通。陸媒澎湃新聞引述外交消息人士表示，奧班此次訪問是一次「突然」的訪問。
澎湃新聞今天報導，從中國外交部發布奧班（Viktor Orban）訪中的消息可以看出端倪，表述中並沒有包括「應某某邀請」的常規外事表述。但中國國家領導人的會見安排，則更顯對此訪的重視。
報導表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅6月25日應約與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）通電話，雙方就烏克蘭問題交換了看法。
在通話中，王毅祝賀匈牙利擔任歐盟輪值主席國，而西亞爾托表示，中方與巴西共同提出的「六點共識」為未來俄烏和談打下良好基礎，匈方完全贊同這「和平倡議」。
奧班上週突訪俄羅斯和烏克蘭。澎湃新聞的報導表示，奧班2日突訪烏克蘭，表示希望烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能夠重新考慮推進和平進程的順序，即「先停火、再和談」，但遭到烏方拒絕。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日與到訪的奧班舉行會談，就雙邊合作和烏克蘭局勢等交換意見。奧班會談後表示，自己意識到俄烏雙方的立場仍然「相去甚遠」，但自己的目標是打開直接溝通的渠道，就通往和平的最短路徑展開對話，而這一目的「已經完成」。
奧班表示，在匈牙利擔任歐盟輪值主席國的6個月內，他將繼續致力於結束戰爭，並稱「與雙方都有聯繫的國家幾乎所剩無幾，匈牙利就是其中之一」。
不過，報導表示，奧班訪俄在歐盟內部引發爭議，多名官員稱其未獲歐盟授權，並強調奧班僅能代表匈牙利立場。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）5日表示，奧班的俄羅斯之行不以任何形式代表歐盟，而僅是在匈俄兩國雙邊關係框架下進行的。
央視新聞7日引述分析指出，從去年下半年到現在，歐盟試圖在對俄加強對抗問題上統一立場，但匈牙利的舉動與其步調不一。匈牙利任歐盟輪值主席國期間，歐盟內部在烏克蘭問題上的矛盾或將更加突顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言