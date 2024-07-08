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陸媒引外交人士說法 稱匈牙利總理「突然」訪中

中央社／ 台北8日電

中國外交部8日宣布，匈牙利總理奧班8日到中國訪問，中國國家主席習近平將會見，就共同關心的問題進行深入溝通。陸媒澎湃新聞引述外交消息人士表示，奧班此次訪問是一次「突然」的訪問。

澎湃新聞今天報導，從中國外交部發布奧班（Viktor Orban）訪中的消息可以看出端倪，表述中並沒有包括「應某某邀請」的常規外事表述。但中國國家領導人的會見安排，則更顯對此訪的重視。

報導表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅6月25日應約與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）通電話，雙方就烏克蘭問題交換了看法。

在通話中，王毅祝賀匈牙利擔任歐盟輪值主席國，而西亞爾托表示，中方與巴西共同提出的「六點共識」為未來俄烏和談打下良好基礎，匈方完全贊同這「和平倡議」。

奧班上週突訪俄羅斯和烏克蘭。澎湃新聞的報導表示，奧班2日突訪烏克蘭，表示希望烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能夠重新考慮推進和平進程的順序，即「先停火、再和談」，但遭到烏方拒絕。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日與到訪的奧班舉行會談，就雙邊合作和烏克蘭局勢等交換意見。奧班會談後表示，自己意識到俄烏雙方的立場仍然「相去甚遠」，但自己的目標是打開直接溝通的渠道，就通往和平的最短路徑展開對話，而這一目的「已經完成」。

奧班表示，在匈牙利擔任歐盟輪值主席國的6個月內，他將繼續致力於結束戰爭，並稱「與雙方都有聯繫的國家幾乎所剩無幾，匈牙利就是其中之一」。

不過，報導表示，奧班訪俄在歐盟內部引發爭議，多名官員稱其未獲歐盟授權，並強調奧班僅能代表匈牙利立場。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）5日表示，奧班的俄羅斯之行不以任何形式代表歐盟，而僅是在匈俄兩國雙邊關係框架下進行的。

央視新聞7日引述分析指出，從去年下半年到現在，歐盟試圖在對俄加強對抗問題上統一立場，但匈牙利的舉動與其步調不一。匈牙利任歐盟輪值主席國期間，歐盟內部在烏克蘭問題上的矛盾或將更加突顯。

匈牙利 歐盟 烏克蘭

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