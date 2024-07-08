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菲日簽署相互准入協定 可在對方領土訓練部隊

中央社／ 新加坡8日專電

南海局勢升溫，菲律賓日本今天簽署相互准入協定，允許在對方領土部署部隊進行訓練。在印太緊張升級之際，這是兩國安全關係的里程碑。

日本和菲律賓的外交和國防部長在菲律賓首都馬尼拉舉行2+2會談。菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner）之前表示，希望能在會中簽署「相互准入協定」。他說：「相互准入協定很重要，因為它將讓日本部隊能來我國與我們一同訓練，也將讓我們的部隊能赴日本與他們一同訓練。」

路透社今天報導，菲律賓總統通訊辦公室主管加拉菲（Cheloy Garafil）說，菲律賓和日本簽署協定，允許兩國在對方領土部署部隊，這是兩國安全關係的里程碑。

菲律賓正加強與鄰國和其他國家的關係，以抗衡中國在南海日益增加的挑釁行徑。

報導說，在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr）見證下，菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）及日本外務大臣上川陽子簽署相互准入協定（Reciprocal Access Agreement, RAA）。

中國與菲律賓6月17日在南海仁愛暗沙附近爆發衝突，根據馬尼拉公布的影片顯示，中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器，升高南海緊張局勢。

日本 菲律賓 馬尼拉

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