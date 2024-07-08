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白俄國防部秀中國派軍聯訓照 義前官員批獨裁軸心

中央社／ 台北8日電

中國今天起派兵參加白俄羅斯聯合反恐演習，義大利前外交部次長的政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）警示，獨裁軸心已成形，中國正積極參與俄烏戰爭。

白俄羅斯國防部7日在官方臉書公布消息與照片指出，中國士兵已抵達白俄羅斯參與反恐演習，這次演習時間是7月8日到19日，旨在增加雙方經驗交流，強化中國與白俄羅斯的軍事合作。

白俄羅斯並未公布這次有多少中國士兵參與演習，不過從官方發布的照片中可看到，演習現場有大量東方面孔，停機坪上還有一架巨型中國運輸機，搭載數百名中國士兵列隊進出。

「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導指出，中國士兵6日抵達白俄羅斯，白俄羅斯7月4日甫宣布加入由中國與俄羅斯主導的「上海合作組織」，成為該組織第10個成員國。

義大利前外交部次長的共和報國際事務專欄作家維爾內帝（Gianni Vernetti，另譯，威內第）透過社群平台X發文指出，中國與白俄羅斯舉行聯合演習的地點是布瑞斯特（Brest，另譯，布列斯特），該城市緊鄰波蘭與烏克蘭兩國邊界，顯示中國軍方正積極介入俄烏戰爭。

中國國防部官網7日公布，中國和白俄羅斯兩國軍隊將於7月上中旬在白俄羅斯舉行「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練，這次聯訓以執行反恐任務為背景，雙方將採混編同訓模式，共同完成營救人質、聯合反恐怖行動等課目演練，旨在提升參訓部隊訓練水平和協同能力，深化兩國陸軍務實合作。

反恐 演習 白俄羅斯

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