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嗆南韓邊境演習 金與正：自殺傾向必承受可怕災難

中央社／ 首爾8日綜合外電報導
北韓領導人金正恩胞妹金與正(圖)今天痛批南韓近期在邊界舉行軍事演習。(美聯社)
北韓領導人金正恩胞妹金與正(圖)今天痛批南韓近期在邊界舉行軍事演習。(美聯社)

北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正今天痛批南韓近期在邊界舉行軍事演習，並說首爾當局必定有「自殺傾向」，警告他們將承受「可怕災難」。

綜合法新社和路透社等外媒報導，首爾當局過去兩星期在局勢緊張的兩韓陸地和海上邊界進行射擊演習，是南韓中止2018年與北韓簽訂的軍事協議後，首度進行類似演習。

根據北韓中央通信社（KCNA）發布的聲明，身為北韓政權重要發言人的金與正說，這些演習為「毫不掩飾的戰爭遊戲，（也是）無可饒恕且明確的挑釁行為，導致局勢惡化」。

她補充說，南韓的邊境演習活動為「自殺性歇斯底里行為，他們將承受可怕災難」。

金與正警告，如果南韓演習活動侵犯了北韓主權，「我們武裝部隊將立即展開任務」。她並未進一步說明。

金與正指控南韓總統尹錫悅藉由推升朝鮮半島緊張局勢，用以分散國內問題引發的關注。

北韓中央通信社的報導指出，金與正說：「尹錫悅和他那一幫人因深陷執政危機，便試圖透過一再升高緊張局勢的手法來『緊急逃生』。」

她說，敦促彈劾尹錫悅的線上請願書簽名人數突破100萬大關，就足以說明一切。

北韓 演習 金與正

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