澳智庫：英工黨政府應與澳州對話 討論台海情勢

英國工黨將重返執政,澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」(ASPI)發布報告建議,工黨領導的英國政府應重申在印太地區持續存在的前線防禦承諾,並且與澳洲仿效澳美戰略政策對話,啟動國防及外交高層對話,討論包括台灣在內的可能區域突發事件。

ASPI的報告「全速:英國在太平洋地區的防務角色」(Full tilt: The UK's defence role in the Pacific: Viewsfrom The Strategist),對未來工黨執政下的英國如何加強與澳洲的夥伴關係及其在印太地區的角色提出建議。

報告指出,英國工黨黨魁施凱爾(Keir Starmer)將領導14年來首個工黨政府,未來關鍵問題在於工黨領導下的英國將如何處理與澳洲的安全夥伴關係,以及倫敦當局是否會延續在印太地區的國防投資。

報告指出,多數英國工黨新任國會議員缺乏外交及國防政策經驗,澳洲能夠補充英國在中國議題、經濟安全及反脅迫方面的專業知識。

此外,報告建議,英國應立即公開重申其在印太地區持續存在的前線防禦承諾。

針對澳洲缺兵議題,報告也建議,為加強兩國的國防聯繫,英國應定期向澳洲國防部了解其勞動力計畫與實施情況;澳洲也可借鑒英國在招募海外非公民加入軍隊的經驗,如英國招募斐濟人加入軍隊,而與斐濟建立深厚軍事關係。

報告指出,英國應仿效美澳戰略政策對話(U.S.-Australia Strategic Policy Dialogue),針對國防戰略及威懾,啟動英國與澳洲的國防及外交高層對話,討論包括台灣在內的可能區域突發事件及核威懾等議題,並持續與盟友合作。

報告還建議英國應考慮在南澳阿得雷德(Adelaide)設立領事館,因英國設計的SSN-AUKUS核動力潛艦及獵人級護衛艦(Hunter‐class frigates)將在此建造。澳洲也應思考擴大在英國國防工業集中地英國西北部的外交影響力。

此外,報告建議英國新首相施凱爾在今年10月參加於南太平洋島國薩摩亞(Samoa)舉行的大英國協政府首腦會議(Commonwealth Heads of GovernmentMeeting, CHOGM)時,順道在澳洲停留。