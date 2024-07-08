馬來西亞參與環太平洋軍演 關注南海安全

環太平洋軍演29國參與，派遣軍艦參與的馬來西亞雖未必劍指中國，仍高度關注菲中的南海衝突，重視與南海直接相關的「海上合作備戰與訓練演習」，共同維護區域海域安全。

環太平洋軍事演習（RIMPAC）從6月27日起一直進行到8月1日，在美國主導下，日本、韓國、菲律賓、加拿大、澳洲、印度、英國、法國、荷蘭等盟友參與。馬來西亞也參與這次軍事演習。

馬來亞大學（University of Malaya）國際與戰略研究系副主任藍中華（Lam Choong Wah）今天告訴中央社記者，大馬參與美方演習至少有40年歷史，包括「金色眼鏡蛇軍事演習」（Cobra Gold 2024）、「海上合作備戰與訓練演習」（CARAT）等，其中與南海有直接關係則是「海上合作備戰與訓練演習」。

他說，大馬對美國主辦的各項軍事演習一向非常積極參與，美國在環太平洋演習雖然有對抗中國的目的，但馬來西亞只是透過參與一個國際性軍事演練，吸取先進的軍事技術、作戰技能。

對於菲律賓與中國在南海仁愛暗沙（Second ThomasShoal）附近海域的海上衝突，藍中華認為，這是大馬關注焦點，除了解南海爭議後續發展外，也會與美方持續進行「海上合作備戰與訓練演習」，這是針對南海的軍事演習，包括兩棲登陸等多種課目。

熟悉大馬地緣政治局勢的學者分析，「海上合作備戰與訓練演習」是美國第七艦隊固定與東南亞國家海軍辦的演習，從大馬角度來說，有利持續汲取針對南海反潛或水面作戰等軍事訓練經驗，以跨國聯合模式因應人為災害或危機。

根據美國駐馬來西亞使館資料，大馬與美國於2022年舉行的「海上合作備戰與訓練演習」，演訓內容包括反艦與反潛作戰，及反恐防衛與水面作戰等課目，美國

也派遣P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機協助空中訓練，大馬空軍與美國海軍P-8A進行首度LINK-16軍事戰術數據鏈的網絡互動。

在海上演訓部分，有14名大馬武裝部隊人員登上P-8A巡邏機，與機組人員進行Link-16等訓練。

馬來亞大學亞歐學院（Asia-Europe Institute）副院長羅伊（Roy Anthony Rogers）對中央社表示，大馬參與環太平洋軍演目的是加強軍事合作，增加武裝部隊特別是馬來西亞皇家海軍（RMN）曝光度，加強軍事外交，並非針對任何國家。