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匈牙利總理繼俄烏之後抵中國 將會晤習近平

中央社／ 北京8日綜合外電報導
匈牙利總理奧班。 路透社
匈牙利總理奧班。 路透社

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）近日在訪問莫斯科和基輔後，今天表示他已抵達北京進行「和平任務3.0」。

綜合法新社和路透社報導，這是匈牙利7月接任歐洲聯盟輪值主席國以來，奧班繼上週突訪俄羅斯和烏克蘭之後，第3個未事先對外公布的海外行程。

中國外交部在簡短聲明中說，奧班今天將會見中國國家主席習近平，「就共同關心的問題進行深入溝通」。

在右傾奧班治下，匈牙利已成為中國重要的貿易和投資夥伴，反觀其他部分歐盟國家，則是尋求減少對這個世界第2大經濟體的依賴。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在他社群網站臉書（Facebook）的貼文顯示，他也隨著奧班抵達中國進行訪問。

匈牙利 北京 外交部

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