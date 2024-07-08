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法國會決選變天！左派聯手馬克宏防堵奏效 極右翼意外成第三大政黨

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國國會決選7日結束，左派聯盟出乎意料拔得頭籌，中間派同在聯盟取得次多席次，選前聲勢看好的國民聯盟意外落馬，淪為第三政黨。新人民陣線支持者開心慶祝選舉結果。歐新社
法國國會決選7日結束，左派聯盟出乎意料拔得頭籌，中間派同在聯盟取得次多席次，選前聲勢看好的國民聯盟意外落馬，淪為第三政黨。新人民陣線支持者開心慶祝選舉結果。歐新社

法國國會選舉決選於當地時間7日結束，左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）得票率出乎意料拔得頭籌，而法國總統馬克宏所領導的中間派「同在」聯盟取得次多席次，選前聲勢一片看好的極右翼國民聯盟（National Rally）則在三大陣營中爆冷墊底，由於沒有任何聯盟取得絕對多數，法國將陷入懸峙國會。

本屆法國國會選舉三強鼎立，紐約時報援引法國內政部統計指出，新人民陣線預計取得最多席次，約178席，「同在」聯盟約拿下150席，瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）的國民聯盟可能142席。具體席次還會有所變動。

左翼與中間派採取聯合防堵策略奏效，根據稍早已證實預測顯示，沒有任何單一政黨或聯盟取得過半席次，產生各黨不過半的「懸峙國會」。

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