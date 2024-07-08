澳洲宣布購買美國彈簧刀300攻擊型無人機

澳洲政府今天宣布購買美國製造的攻擊型無人機「彈簧刀300」，美國政府6月也宣布對台軍售同款無人機，這款無人機目前亦為烏克蘭軍隊所使用。

澳洲國防部今表示，彈簧刀300（Switchblad 300）無人機將在今年末交付，2025年投入使用。不過，澳洲國防部未說明採購數量等其他細節。

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，澳洲的繁榮與安全是艾班尼斯政府（Anthony Albanese）的重中之重，賦予澳洲國軍（ADF）守護澳洲人民及利益的能力至關重要。

康洛伊說，「隨著自主武器系統普及，澳洲國防戰略檢討（Defence Strategic Review）明確指出，新技術與不對稱優勢是優先事項，這是澳洲政府加強國軍對無人機使用的原因」。

康洛伊表示，「這表明澳洲政府拓展國軍能力的效能，澳洲政府正為澳洲國軍提供最新技術，以應對我們面臨的威脅。」