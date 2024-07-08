網路顛覆東京都知事選舉 石丸伸二得票居次創佳績

東京都知事選舉由現任都知事小池百合子第3度連任，結果不令人意外，但是41歲的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二竟然能介入小池與最大勁敵蓮舫的對決，以黑馬之姿拿下第二高票，令人嘖嘖稱奇。

在今年的東京都知事選舉公告之前，日本絕大多數人都沒聽過石丸伸二這個名字，他曾任市長的廣島縣安藝高田市是人口僅3萬多的小城市。

東京都知事選舉是一場「知名度」的對決，因此當初完全沒有人看好石丸，就如他昨晚在選後所說，「包括日本放送協會（NHK）在內的大多數媒體根本沒有報導我」。

根據日本放送協會（NHK）今天早上5時公布的開票結果，小池百合子拿下291萬多票，得票率42.8%，確定當選。第2名是石丸伸二，得票數逾165萬，得票率24.3%。原本被認為和小池兩強對決的蓮舫位居第3，得到128萬多票，得票率18.8%。

對東京選民來說的全新面孔石丸伸二，究竟是如何一步步提升支持率，最終擊敗政壇老鳥蓮舫，演出逆轉奇蹟？日媒分析，最大原因在於「網路」。

石丸在擔任安藝高田市長時就積極經營網路，該市的官方YouTube頻道訂閱人數超過26萬人，在日本地方政府的官方頻道當中高居第一。

他在選前曾表示，如果當選東京都知事，將會讓東京都政府的官方頻道訂閱人數增加，光憑廣告收益「就可以超越都知事的年收入」，他也會因此成為「實際上不拿薪水的都知事。」

另一方面，石丸伸二積極在街頭演說，有時一天多達10場，且特別選在年輕人熱愛出沒的秋葉原站等地。他的宣傳車上貼著「可以在社群網站投稿」、「可以攝影、轉發」等標語，鼓勵聽眾透過網路擴散宣傳。

隨著石丸伸二的名字在年輕族群當中傳開，他也透過社群媒體號召志工。從5月下旬至6月底的短期間內，他的團隊就募集了超過5000人。

在石丸的街頭演說現場詢問，會發現許多支持者都是「第一次對政治產生興趣」的人，甚至有人從石丸擔任市長時期，就關注他的YouTube頻道。

有支持者說，過去不關心政黨，不關心都知事小池百合子，不清楚小池和蓮舫的政策，也沒有特別希望石丸伸二能帶來什麼改變，但是「相信他的人格」，光憑這一點就要投票給他。也有支持者說，石丸把原本無趣的政治變得有趣了，因此想要支持他。

以謀劃選戰著名的藤川晉之助認為，石丸的溝通能力非常傑出，具有相當罕見的才能。

藤川曾擔任自民黨田中派的議員秘書，投入過150多次選戰，贏得超過140次勝利，在日本政界有「選舉之神」稱號。他分析，石丸在選戰一開始，就透過社群媒體獲得很多年輕族群支持。

競選期間，除了網路外，他還透過街頭演說，來接觸高齡者等其他世代的選民。在選前衝刺的6月29日，石丸一天安排18次街頭演說，平時也以每場30分鐘的演說，在街頭密集宣傳。

藤川說：「在沒有任何動員的情況下，他在各地的街頭宣傳可以聚集超過1000名聽眾，普通的政治家辦不到。過去對於政治不感興趣的無黨派選民，因為石丸開始對政治產生興趣。沒有得到任何政黨推薦和支援的候選人，竟然能選得這麼好，這簡直是一種地殼變動。」

根據東京新聞在開票日當天的出口民調，「無黨派選民」當中有37.99%投給石丸伸二，30.56%投給小池，投給蓮舫的僅有16.60%。

石丸昨晚回顧這場選戰表示：「我認為這次選舉，有些過去從不參與的選民也出來投票了。政治歸根究柢還是要看選民的認知，如果他們的認知能夠有些許改變，對我而言就是非常大的成果。」

至於下一步動向，石丸表示「目前尚未決定」。問到有沒有意願進軍國會，他說，「當然有幾個選項，像是眾議院廣島1選區，也就是岸田首相的選區」。