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費茲傑羅號參與環太軍演 配備戰斧飛彈長程火力

中央社／ 檀香山7日專電

美國海軍勃克級導引飛彈驅逐艦費茲傑羅號參與環太軍演，將與卡爾文森號航艦打擊群一同演訓，配備戰斧巡弋飛彈的長程火力。

費茲傑羅號現正停靠在珍珠港，參與環太平洋演習（RIMPAC）。基地內29國的40艘軍艦8日起出海，準備進入演習第二階段的海上操演。

美軍驅逐艦費茲傑羅號（USS Fitzgerald，DDG-62）近日開放媒體登艦採訪。這艘全長154公尺的戰艦，在這次演習當中，將與航空母艦卡爾文森號（USSCarl Vinson，CVN-70）的航艦打擊群一同編隊演練。

費茲傑羅號擁有全方位的作戰能力，艦上可發射對地面或艦艇的飛彈、戰斧巡弋飛彈，執行導引飛彈的攻擊和防禦，具有防空作戰、資訊作戰、反潛作戰的實力。

透過艦上方格狀的垂直發射系統，費茲傑羅號可發射戰斧飛彈（tomahawk），射程可達約1000英里（1600公里），具備低空飛行、躲避雷達偵測、精準打擊等特色。

艦上士官、航海下士詹泰（James Gentile）接受中央社訪問表示：「費茲傑羅號是一艘多功能的驅逐艦，能執行所有想像得到的戰鬥項目，我們將與卡爾文森航空母艦打擊群一起執行任務，我們有能力完成交付的任務。」

詹泰第2次參與環太平洋演習，期待在靠港階段、海上演訓階段與各國海軍交流、共同完成演訓任務。他表示：「參演的國家都是我們的朋友，能夠相互溝通、一起有效率的工作，這代表挑戰變得有多大，我們都可以一起面對。」

演訓工作之外，詹泰分享他過去參與環太軍演時，感受到「海軍都是一家人」的氣氛。

他說：「雖然我們掛著不同的旗幟、穿著不同的制服，但我們都一樣都是海軍水手與軍官，我們一同在工作上努力，同時也一起享受相處的時光。」他說，在各國海軍身上，他看到了忠誠和辛勤工作的共通特質。

巡弋飛彈 海軍 演習

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