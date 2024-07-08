小池百合子連任東京都知事 分析：石丸伸二為主因

日本東京都知事選舉由現任都知事小池百合子成功3連任，相關人士分析，黑馬石丸伸二的參選，意外分走本來可能投給蓮舫的「反小池票」，是小池能夠勝選的最大原因。

在這次選戰中，小池獲得自民黨、公明黨及「都民第一之會」的支持，蓮舫則是有立憲民主黨、共產黨與社民黨的支援，形成「朝野對決」。相較下，41歲的前廣島縣安藝高田市長石丸伸二毫無根基，無任何政黨支持。

然而，根據95%的開票結果，小池百合子拿下超過280萬張選票，得票率43.8%，確定當選。第2名卻是新面孔石丸伸二，得票數逾160萬張，得票率24.8%。原本被認為和小池兩強對決的蓮舫被擠到第3，得票數120多萬張，得票率19.0%。

自民黨相關人士分析，「對於小池百合子知事來說，這次選舉充滿負面因素，像是她必須與自民黨保持距離，還有她的學歷造假事件又被提起等。然而，最終結果揭曉，她依舊確保勝選」。

分析小池百合子的勝選原因，相關人士認為，石丸的參選是最大關鍵。「反小池票」和特別是年輕族群的選票，幾乎都被石丸拿走。

石丸利用社群媒體，以及他不屬於任何特定政黨的身分，成功吸引選票。「結果就是，原本該投給蓮舫的選票，都流失去了石丸那裡」。

反觀蓮舫，她在參選前就知道，小池具備「現任優勢」，她有相當高的門檻必須跨越，但最終結果竟是輸給名不見經傳的石丸伸二，蓮舫陣營究竟哪裡誤判了。從數據來看，關鍵就在於她沒有獲得能夠左右選戰結果的「無黨派選民」支持。

根據讀賣新聞於6月28日至30日進行的民調，支持自民黨的選民有26%，支持立憲民主黨的有8%，而回答「不支持任何政黨」的多達48%，東京都可說有將近一半都是無黨派選民。

根據東京新聞於7月7日投開票當天的出口民調，「無黨派選民」當中有37.99%投給石丸伸二，投給小池的有30.56%，投給蓮舫的僅有16.60%。

日本富士新聞網（FNN）分析，蓮舫陣營不斷邀請立憲民主黨與共產黨的幹部參加街頭演說，透過批評自民黨政治獻金醜聞的方式，醞釀一場「朝野對決」。

然而，相關人士透露，「東京雖然也有共產黨的支持者，但反對者也很多」。因此，蓮舫向共產黨靠攏，反而可能成為她的危機，會讓部分無黨派選民討厭。

對此，共產黨幹部則是認為，「我不覺得共產黨是問題。這不是一場只關乎立憲民主黨，或是共產黨的選舉，大家都有參與」。

除了友黨色彩問題之外，蓮舫的另一個敗因被認為是她沒辦法擺脫「只會批評」的形象。她在國會本來就有強烈的反駁形象，還在這次選戰打出「反自民，非小池」的口號，要讓小池「都政歸零」。

蓮舫一方面在社群媒體與選民互動，試圖讓人了解「真正的蓮舫」，但陣營內部卻有人擔心，「要讓那些討厭她光批評不提政見的選民，轉而來關注她，恐怕很難」。