聽新聞
test
0:00 / 0:00

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導
工黨副黨魁芮納，成為新內閣的副首相。（路透）
工黨副黨魁芮納，成為新內閣的副首相。（路透）

英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）獲任命為新首相後，副首相由副黨魁芮納出線。她出身貧寒，16歲時懷孕輟學，37歲就當了祖母，如今一躍成為全英國最有權勢的女性之一。

「衛報」（The Guardian）介紹，今年44歲的芮納（Angela Rayner）出身英國大曼徹斯特地區斯托克波（Stockport）一戶清寒家庭，家住當地公共住宅。她身高約178公分，擁有一頭紅棕色的頭髮，並具有曼徹斯特人寬闊的身形。

她的母親一共生了3個孩子，芮納排行第二。母親有很長一段時間臥病在床，得靠芮納完成吃飯洗漱，甚至是睡在床尾照顧。芮納的父親則是時常缺席，回家後也是喜怒無常。

芮納和手足的身上經常都是狗毛，皮膚上的汙垢清晰可見，食物則是千篇一律的香腸和薯條。他們都是等到禮拜天才會走上3公里多的路程，去奶奶家洗熱水澡和洗制服。芮納常常纏著朋友，想去他們家吃點心，為此讓其他孩子的爸媽感到厭煩。

芮納透露，自己14歲開始跑夜店，15歲整天在外閒晃，16歲就懷了19歲男友巴蒂（Neil Batty）的孩子萊恩（Ryan）並輟了學。但她說自己不濫交，「我覺得人們眼中的我很骯髒，事實上，我幾乎一直保持穩定且良好的（男女）關係」。

萊恩出生後，芮納的生活出現變化。她和巴蒂同居一段時間，先是找了洗碗工作，然後到社福機構上夜班，還考取社福證照、學習英國手語。在護理機構服務讓芮納接觸到工會，繼而跨足政壇。她在2015年當選國會議員後，迅速晉升政壇要角。

芮納2010年與馬克‧芮納（Mark Rayner）結婚後，又生下另外兩個兒子，但她2020年已和馬克分居。至於長子萊恩則在21歲有了自己的女兒，讓時年37歲的芮納當祖母。

芮納身上刺了4個紋身圖案，包括1隻曼徹斯特蜜蜂和象徵工黨黨徽的紅玫瑰。

她去年告訴衛報，保守黨可能「相當懼怕」她，「他們不曉得如何跟民眾互動，因為他們不像我這麼常接觸人群，這對他們而言幾乎有點尷尬。民眾是我的超能力，我就是喜歡人群，這是假裝不來的」。

芮納除了擔任副首相，還兼任城鎮升級與房屋社區大臣一職。

她選前接受衛報專訪時，在簡報中提到工黨最激進的一些承諾，包括停止零時契約（Zero-hour contracts）、恢復工會的權力，以及5年內興建150萬戶社會住宅。

她也提出許多其他的計畫，像是建造新城鎮、彈性工作制度以及縮短工時。

芮納當時說，「在工黨執政百日內，你會常看到我，甚至覺得很膩。我會致力確保我們的居住（政策）和『勞工新協議』（New Deal for Working People）很快讓國會表決通過。這個計畫擬定了一個架構，包括廢除保守黨反工會的一些立法」。

芮納以支持社會主義為傲，但她深知自己必須先成為務實主義者，她喜愛的其中一句名言就是「單憑意識形態無法養活我自己」，另一句則是「我們無法在一夕之間解決所有問題」。

她也說，她「強力支持」法律、秩序及國安；她的兄弟曾在伊拉克服役。

工黨 英國

延伸閱讀

直擊／「死侍與金鋼狼」首爾見面會 千名粉絲簽名合影

「死侍」認了超愛BLACKPINK 首爾秘密合體當紅男團

《死侍與金鋼狼》相愛相殺好禮到 狼情侍意項鍊來了

現場直擊／萊恩續演「死侍」坦言沒壓力 自招風格浪漫

相關新聞

女力對決 小池3連任東京都知事

人口約一三○○萬的東京都七日在日本傳統節日之一的七夕舉行知事（市長）選舉，七十一歲現任知事小池百合子成功三連任。台裔日籍...

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）獲任命為新首相後，副首相由副黨魁芮納出線。她出身貧寒，16歲時懷孕輟學，3...

法國會決選 面臨懸峙國會

法國七日舉行國會國民議會第二輪決選投票，民調顯示首輪告捷的極右派政黨國民聯盟雖可望成為國會第一大黨，但掌握絕對多數機會不...

東京都知事選舉 岸田黨魁暖身戰

東京都知事選舉結果七日揭曉，一如預料由小池百合子順利連任。東京雖是日本實際上的首都，卻仍屬地方選舉，而且日本政治制度採內...

萬眾矚目！法國會第二輪決選 截至正午投票率已創逾40年新高

法國國會大選第二輪決選今天登場。據統計，今日的投票狀況相當踴躍，截至當地時間中午，投票率不僅較2022年國會選舉大幅提升...

三度連任東京都知事 小池百合子矢言實施升級版東京大改革

東京都知事選舉今天投開票，小池百合子篤定三連任。她說，要守護東京都民的生命與生活，讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。