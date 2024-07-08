法國會決選 面臨懸峙國會

法國七日舉行國會國民議會第二輪決選投票，民調顯示首輪告捷的極右派政黨國民聯盟雖可望成為國會第一大黨，但掌握絕對多數機會不大，可能產生各黨不過半的「懸峙國會」。一旦如此，國民聯盟可能試圖組建少數政府，抑或多個政黨可能籌組聯合政府，亦有人討論以技術官僚組成政府，類似歐債危機時的義大利。

投票始於當地七日上午八點，晚間八點（台灣八日凌晨兩點）將發布首批出口民調。美聯社報導，當天選出國民議會五七七席的五○一席，其餘七十六席已於六月卅日首輪投票確定。國民聯盟陣營第一輪得票約三分之一居冠，領先得票第三的總統馬克宏中間派聯盟，但日前逾二百位候選人為集中選票抗衡極右陣營而退選第二輪，讓戰局戲劇性轉變。

英國廣播公司（BBC）七日報導，截至五日的民調顯示，雷朋和其門生巴德拉領導的國民聯盟和盟友，席次預期落在二○五至二一○席，低於二八九席過半門檻；居次的左翼聯盟新人民陣線預料不超過一八○席，馬克宏的「同在」聯盟則最多一百四十幾席。

但民調未必準確，BBC指出若國民聯盟斬獲二五○席以上，就可能拉攏盟友組成少數政府。但巴黎高等商業研究學院教授席坦貝克認為，國民聯盟不太可能領導少數政府，畢竟這很快會招致不信任案，而法國根據憲法至少一年內不能再舉行大選。

另一可能是國民聯盟以外的多數政黨共組大聯合政府，此構想最近受到若干支持，但綠黨領袖彤德利耶已表明絕不接受親馬克宏的總理，極左翼政黨「不屈法國」也可能被排除。

路透報導，法國並不習慣在國會僵局時組建廣泛跨黨聯盟，其他可能性還有讓不具推行改革授權的看守政府運行例行業務；惟若國民聯盟掌權，恐引發法國對外發言權歸屬的問題。

另一個可能是建立技術官僚政府，納入在特定領域術有專精的政治人物，而非從政壇外延攬專家。有分析家說，無論如何，法國都將踏入空前局面。席坦貝克說，馬克宏將成跛鴨，失去正當性。法國憲法專家莫瑞爾認為，馬克宏可組「全國團結政府」直到巴黎奧運落幕，這會避免奧運期間無政府，也讓各黨有時間協商。