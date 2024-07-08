女力對決 小池3連任東京都知事

人口約一三○○萬的東京都七日在日本傳統節日之一的七夕舉行知事（市長）選舉，七十一歲現任知事小池百合子成功三連任。台裔日籍的五十六歲前參議員蓮舫落居第三，被年僅四十一歲、無黨籍的廣島縣安芸高田市前市長石丸伸二「超車」，令人意外。

開出的八成選票顯示，小池得票率約百分之四十六，石丸伸二約百分之廿六，蓮舫則是百分之廿。

出口民調顯示小池篤定獲勝後，她現身東京的競選總部，感謝支持者並發表勝選談話。她說，「我相信選民對我過去八年的成就給予授權」，她承諾推動更多改革支持東京居民，「我充分意識到自己肩負的重大責任，我將全力以赴迎接第三個任期」。

蓮舫則是坦承落敗，表示因能力不足未能將理念切實傳達給選民。

該職位每任四年，連選得連任。這次候選人達五十六位，參選爆炸，但主要仍聚焦在小池和蓮舫的女力對決，曾分別是自民黨籍、最大在野黨立憲民主黨（立民黨）籍的兩人，此次均以無黨籍參選。

小池背後有中央執政的自民黨與公明黨，以及她擔任顧問的地方型政黨「都民第一會」支持；蓮舫則在立民黨和日本共產黨聯手下挑戰小池。

曾是銀行行員的石丸也引發話題。他選戰主打提振地方經濟，透過社群媒體宣傳理念，吸引不少年輕人認同，並聲稱獲約廿位日本財經大咖聯名支持，請出日本知名連鎖咖啡店「羅多倫咖啡」創辦人鳥羽博道擔任後援會會長。

此次選戰主軸圍繞經濟及少子化對策。尤其在日本厚勞省六月公布的去年全國四十七個都道府縣出生率中，東京不僅以○點九九敬陪末座，還是唯一未達一的日本一級行政區。

小池提出市民第一個子女免費托育等育兒及就學政見；經濟上則重視人才培育。石丸則稱，若當選將挹注一百億日圓投資教育。蓮舫開出對扶養多名子女的家庭提供房租補貼等支票，經濟上則首重創造穩定就業與減免助學貸款。

享有現任優勢的小池，去年九月宣布對健康女性提供最高卅萬日圓（台幣約六點二萬元）的凍卵補助。由於申請踴躍，補助名額將從兩百名增至兩千名，未婚女性也可申請。她去年還開始實施名為「018支援」的政策，對十八歲以下市民每人每月發放五千日圓和高中免學費，且皆未設排富條款。

小池曾八連任眾議員，也曾是自民黨員，歷任環境大臣等職位，也是日本首位女性防衛大臣，二○一六年轉戰東京都知事選舉首度當選、二○二○年順利連任，因新冠疫情延後一年的東京夏季奧運，亦在其任內舉行。

日媒引述相關人士報導，蓮舫敗選是自民黨最樂見的結果，立民黨內具高知名度的蓮舫連第二名都不保，將降低以立民黨為中心實現政黨輪替的可能性，也能減輕自民黨被政治獻金餐券收回扣醜聞重創的負面影響。

另據讀賣新聞六月廿八日至卅日對東京市民所做的民調結果，百分之廿六受訪者回答支持自民黨、立民黨百分之八，百分之四十八未支持特定政黨，即約半數市民是無黨無派，凸顯這類選民才是左右選舉結果的關鍵。