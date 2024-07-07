萬眾矚目！法國會第二輪決選 截至正午投票率已創逾40年新高

法國國會大選第二輪決選今天登場。據統計，今日的投票狀況相當踴躍，截至當地時間中午，投票率不僅較2022年國會選舉大幅提升，也創下1981年以來的新高。

法國內政部指出，截至當地時間中午12時左右，投票率已達到26.3%，超越2022年決選時的18.99%，顯示民眾相當關注這場凸顯法國兩極化觀點的選舉。

民調機構哈里斯互動公司（Harris Interactive）與易普索（Ipsos）表示，這是自1981年以來，截至中午投票率最高的一次。

在法國的小型城鎮，投票將於當地時間下午6時結束；大城市的投票站則將於晚間8時關閉。民調機構預計於晚間8時根據出口民調做出初步預測。

路透社報導，儘管國民聯盟可望贏得國會下議院國民議會（National Assembly）多數席次，最新民調顯示，該聯盟可能無法取得絕對多數地位。

沒有政黨取得絕對多數的「僵局國會」（hungparliament，又稱懸峙議會）將嚴重削弱法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的威信，並預告歐元區第2大經濟體法國將陷入長期不穩定和政治僵局。

如果疑歐派民族主義的國民聯盟取得多數席次，法國將迎來二戰以來首個極右翼政府，並在民粹主義政黨於歐洲各地獲得更多支持之際為歐盟（EU）帶來震盪。