快訊

呼吸道疾病夏日異常爆發 醫揭原因再示警「傳染病愈來愈不按牌理出牌」

大老婆的反擊！人夫和小三同居、車震小四還PO網 3人須連帶賠給元配

「人在空中遊、景在窗外動」 大陸首條空軌在武漢！掛空中全程自動控制

三度連任東京都知事 小池百合子矢言實施升級版東京大改革

中央社／ 東京7日專電
東京都知事選舉今天投開票，小池百合子篤定三連任。她說，要守護東京都民的生命與生活，讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，矢言實施升級版的東京大改革。法新社
東京都知事選舉今天投開票，小池百合子篤定三連任。她說，要守護東京都民的生命與生活，讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，矢言實施升級版的東京大改革。法新社

東京都知事選舉今天投開票，小池百合子篤定三連任。她說，要守護東京都民的生命與生活，讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，矢言實施升級版的東京大改革。

東京都人口有1400萬人，東京都知事選舉是日本最大規模的地方首長選舉，這次的選民登錄人數為1153萬3132人，其中男性有562萬838人，女性為591萬2294人。今天上午7時（台灣時間6時）開始投票，晚上8時投票結束後，多家日媒根據出口民調，報導「小池篤定當選」。

小池於晚間8時許，在與支持者一同觀看開票的事務所接受歡呼。她笑著說，這次是獲得大家強力的支持才得以第3度連任。在炎熱的天氣中打選戰，她感受到選民的熱情，也更加深感責任重大。

本屆東京都知事選舉6月20日舉行公告，選戰起跑。小池回顧這次的選戰表示，這是一場她所未曾經歷過的選戰，包括有56人參選、選舉海報張貼亂象、遭人威脅、街頭演說時遭人鬧場等。

她說，透過這次選舉，應思考對於未曾預料過的事態是否能當成法律課題處理。

小池所說的「未曾經歷過的選戰」，包括這次選舉中出現海報張貼亂象，海報公告欄被特定政治團體占據；部分候選人為了吸引目光上演激進、惡搞行為，網友批評為「史上最惡（糟糕）」。日本政界出現修選舉法呼聲，專家也表示，現在正是討論制度的好時機。

小池表示，目前日本、東京有很多課題，包括物價高、日圓貶值造成的嚴峻狀況，以及面對少子化對策、產業也大幅改變之際，應該如何推動數位轉型等課題。

此外，小池也說，「相較於世界，日本女性能發揮所長的環境並不充分，所以有必要實施東京大改革，改革一定要升級才行」。

小池進一步強調，「要守護東京都民的生命與生活，要讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，希望能獲得大家的力量，加速改革、讓改革升級，自己會竭盡所能做好第三任」。

小池辦公室6月24日下午收到恐嚇信，發信者聲稱「要潑硫酸」、「放置了炸藥」等。小池在東京都知事選舉中的強敵、台裔前參議員蓮舫則是在6月23日受到威脅，對方用傳真寫道，「我已經拿到硫酸，要攻擊立憲民主黨的議員還有家人」以及「我要安裝炸藥在6月24日引爆」等。

小池百合子 投票 日本 東京

延伸閱讀

蓮舫「衝擊」落居第三？小池百合子連任東京都知事選舉 他成黑馬奪第二

小池百合子確定連任！NHK：出口民調顯示 近7成選民肯定她8年來施政

出口民調：日本東京都知事選舉 小池百合子確定連任

七夕決戰勝者出爐！小池百合子擊敗「台南女兒」 成功3連任東京都知事

相關新聞

七夕決戰勝者出爐！小池百合子擊敗「台南女兒」 成功3連任東京都知事

日本放送協會（NHK）等日媒7日引述出口民調結果報導，7日舉行投開票的東京都知事選舉，由現任的小池百合子當選，順利3連任...

為「台南女兒」應援！蓮舫今參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選

日本東京都知事今天選舉，祖籍是台南白河的蓮舫也投入此次選戰，白河福安宮特別號召鄉親今下午一起擊鼓祈福，預祝蓮舫高票當選。

雙姝七夕決戰！東京都知事選舉「無黨派選民逾半」 結果將影響自民黨政權

日本東京都知事選舉今天投開票，被視為現任知事小池百合子與最大對手蓮舫的「七夕決戰」。外界預料小池能穩固至少250萬票，順...

為模擬火星棲地閉關一年 4位科學家從「火星人」棲地出關

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人在一扇不起眼的門上大聲敲了3下，興奮地問：「你們準備好出來了嗎？

滾回家！巴塞隆納民眾射水槍攻擊外國遊客 抗議過度旅遊哄抬房價

西班牙加泰隆尼亞6日出現上千名示威人士聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客到訪導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐...

三度連任東京都知事 小池百合子矢言實施升級版東京大改革

東京都知事選舉今天投開票，小池百合子篤定三連任。她說，要守護東京都民的生命與生活，讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。