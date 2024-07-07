三度連任東京都知事 小池百合子矢言實施升級版東京大改革

東京都知事選舉今天投開票，小池百合子篤定三連任。她說，要守護東京都民的生命與生活，讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，矢言實施升級版的東京大改革。

東京都人口有1400萬人，東京都知事選舉是日本最大規模的地方首長選舉，這次的選民登錄人數為1153萬3132人，其中男性有562萬838人，女性為591萬2294人。今天上午7時（台灣時間6時）開始投票，晚上8時投票結束後，多家日媒根據出口民調，報導「小池篤定當選」。

小池於晚間8時許，在與支持者一同觀看開票的事務所接受歡呼。她笑著說，這次是獲得大家強力的支持才得以第3度連任。在炎熱的天氣中打選戰，她感受到選民的熱情，也更加深感責任重大。

本屆東京都知事選舉6月20日舉行公告，選戰起跑。小池回顧這次的選戰表示，這是一場她所未曾經歷過的選戰，包括有56人參選、選舉海報張貼亂象、遭人威脅、街頭演說時遭人鬧場等。

她說，透過這次選舉，應思考對於未曾預料過的事態是否能當成法律課題處理。

小池所說的「未曾經歷過的選戰」，包括這次選舉中出現海報張貼亂象，海報公告欄被特定政治團體占據；部分候選人為了吸引目光上演激進、惡搞行為，網友批評為「史上最惡（糟糕）」。日本政界出現修選舉法呼聲，專家也表示，現在正是討論制度的好時機。

小池表示，目前日本、東京有很多課題，包括物價高、日圓貶值造成的嚴峻狀況，以及面對少子化對策、產業也大幅改變之際，應該如何推動數位轉型等課題。

此外，小池也說，「相較於世界，日本女性能發揮所長的環境並不充分，所以有必要實施東京大改革，改革一定要升級才行」。

小池進一步強調，「要守護東京都民的生命與生活，要讓都民免於各種災害，做好首都防衛，這些都刻不容緩，希望能獲得大家的力量，加速改革、讓改革升級，自己會竭盡所能做好第三任」。

小池辦公室6月24日下午收到恐嚇信，發信者聲稱「要潑硫酸」、「放置了炸藥」等。小池在東京都知事選舉中的強敵、台裔前參議員蓮舫則是在6月23日受到威脅，對方用傳真寫道，「我已經拿到硫酸，要攻擊立憲民主黨的議員還有家人」以及「我要安裝炸藥在6月24日引爆」等。