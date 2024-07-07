小池百合子確定連任！NHK：出口民調顯示 近7成選民肯定她8年來施政

東京都知事選舉今天投開票，晚間8時（台灣時間7時）投票結束後，NHK立刻根據出口民調報導現任知事小池百合子篤定當選連任，且有68％選民肯定小池8年來的施政。

NHK出口民調顯示，68％選民肯定小池百合子8年來的施政。小池獲得自民黨（約有6成）、公明黨（約有8成）及「都民第一之會」選民的支持，也獲得多數中間選民（無黨籍人士）的支持。

擁有1400萬人口的東京都，選民人數約1153萬人。日本時間今天上午7時（台灣時間6時）開始投票，晚上8時投票截止。日本放送協會（NHK）在投票結束後立刻根據出口民調、事前的選情分析等報導，小池篤定當選。

NHK報導，日本執政聯盟的自民黨及公明黨、國民民主黨東京都連（東京都黨部）、區域政黨「都民第一之會」等都自主支持現任東京都知事小池，得票數預料可大幅超越廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二以及由最大在野黨立憲民主黨、共產黨、社民黨支持的台裔前參議員蓮舫等人。

NHK也針對利用提前投票（日本稱「期日前投票」）制度投票者進行調查，得知小池所獲得的支持最多。

現年71歲的小池百合子生於兵庫縣，曾當過民營電視台的主播，於1992年參議院選舉時以日本新黨黨員身分參選，首度當選。1993年轉戰眾議院選舉，8度連續當選眾議員，曾擔任環境大臣、防衛大臣（國防部長）。8年前，在2016年東京都知事選舉首度當選東京都知事，已擔任2任8年，今天可望第3度當選。

在這場選戰中，小池宣揚自己治理東京都政的成績，同時要推動「東京大改革3.0」版，主張將做好少子化對策，擴大實施保育費無償化的對象、推動防災對策等。