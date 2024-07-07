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剛上任就赴歐！英國外相訪3國「重設對歐關係」 加強連結全球南方

中央社／ 倫敦7日專電
拉米（David Lammy）5日獲任命為外交大臣後，旋即展開歐洲訪問行程。路透資料照
拉米（David Lammy）5日獲任命為外交大臣後，旋即展開歐洲訪問行程。路透資料照

英國外相拉米6日訪問德國，接著前往波蘭和瑞典。他近日除了再次強調重新設定與歐洲的關係是首要任務，也指出若英國不提供貿易和外交機會，「全球南方」即容易轉向與中國結盟。

拉米（David Lammy）5日獲任命為外交大臣後，旋即展開歐洲訪問行程。北大西洋公約組織（NATO）華府峰會9日登場，除了首相施凱爾（Keir Starmer），拉米及國防大臣希利（John Healey）也將出席。

拉米在訪德前接受英國「衛報」（The Guardian）專訪，指出受脫歐議題影響而「向內看」、虛耗政治能量太多年的英國必須與世界重新連結（reconnect）；其中，重新設定（reset）與歐洲的關係是首要重點任務。

他重申現任工黨政府的立場，即脫歐已是既定事實，英國不會尋求重新加入歐盟單一市場和關稅同盟，但將尋求在安全、能源、氣候、貿易等領域強化合作。

「衛報」指出，一旦美國前總統川普（Donald Trump）再度入主白宮，則在支援烏克蘭和應對氣候變遷方面，英國與歐洲的關係將更顯重要。

拉米與民主黨籍美國前總統歐巴馬（Barack Obama）有多年私交，英國工黨向來也與美國民主黨較親近。

不過，拉米近幾個月數度訪美，布建工黨在共和黨的人脈，為川普可能重返執政預做準備。拉米也不再如以往強烈批評川普。在11月美國總統大選登場前，英國工黨政府勢必得持續與美國兩大黨交好，儘管川普未恭賀施凱爾勝選，卻恭喜偏極右民粹政黨英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉吉（Nigel Farage）當選國會議員，稱讚法拉吉是「真正愛國的男人」。

5日接任外相後，拉米發布聲明，重申他將優先推動英國外交工作在3大領域的重新設定：對歐關係、氣候事務，以及與「全球南方」（Global South，多指開發中國家）的關係。

他告訴「衛報」，面對多極（multipolar）世界，英國必須相應調整對外作為。

他說，若英國不提供貿易和外交機會，這將讓中國、印度等國家有機會與「全球南方」建立聯盟並營利。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情期間各國爭奪疫苗，這凸顯如今是全球競爭的時代。「全球南方」國家請求英國援助。拉米說：「他們沒得到援助，因此轉向印度或中國。」

然而，根據全球疫苗免疫聯盟（GAVI）截至去年6月底的資料，英國積極參與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）並援贈疫苗，在向較低收入國家提供逾7億劑援贈疫苗扮演關鍵角色。

拉米並提到，他聽過太多國家抱怨自家總理很難見上英國首相一面，包括印尼，而印尼的穆斯林人口規模在全球數一數二。他說，在對外關係上，他將更著重傾聽，而不僅是「說教」。

「衛報」近日報導，拉米上任後頭幾天的工作將包括向駐英使節發表談話。在歷經保守黨執政14年總計8位外交大臣後，各國使節會希望看到英國外交部的延續性、以及外相是獲首相倚重之人。

不過，「衛報」指出，使節們也會想知道，拉米所謂的「進步現實主義」（Progressive Realism）、「後殖民主義的終結」以及「直面世界現實」在實務上究竟是什麼意思。

歐盟 脫歐 英國

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