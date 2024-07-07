現身保守派造勢！巴西前總統波索納洛力挺他勝選：11月將是川普
巴西極右翼前總統波索納洛今天在保守派造勢活動上表示，右翼勢力正在義大利和法國等國際舞台取得進展，還說他希望美國前總統川普重掌白宮。
在巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）康泊琉海水浴場（Balneario Camboriu）舉行的「2024巴西保守派政治行動會議」（CPAC Brasil 2024）上，波索納洛告訴台下3500名歡呼的支持者：「上帝保佑，11月將是川普（當選美國總統）。」
該活動的目的是在今年10月的市長選舉中為波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬政黨的候選人爭取支持，並在2026年總統大選前發揮其影響力。
波索納洛的粉絲高呼，「我們要波索納洛回來！」去年6月底，他因濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，遭宣告褫奪公權8年，這意味他在2030年10月之前都無法競選公職。
極右翼人士不忘在這場活動上攻擊巴西現任左翼總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府，稱其「貪污腐敗」。他們的演說支持也擁槍權和反毒行動，並倡導基督教反墮胎的家庭價值觀。
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