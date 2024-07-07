快訊

攜救生圈下水睡著？男被海釣船救起 自述「漂流記」：泡水裡一晚了

高溫轟炸躲冷氣房恐「冷中暑」 醫揭常見症狀、籲留意2件事

現身保守派造勢！巴西前總統波索納洛力挺他勝選：11月將是川普

中央社／ 巴西康泊琉海水浴場6日綜合外電報導
巴西極右翼前總統波索納洛今天在保守派造勢活動上表示，右翼勢力正在義大利和法國等國際舞台取得進展，還說他希望美國前總統川普重掌白宮。歐新社
巴西極右翼前總統波索納洛今天在保守派造勢活動上表示，右翼勢力正在義大利和法國等國際舞台取得進展，還說他希望美國前總統川普重掌白宮。歐新社

巴西極右翼前總統波索納洛今天在保守派造勢活動上表示，右翼勢力正在義大利和法國等國際舞台取得進展，還說他希望美國前總統川普重掌白宮。

在巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）康泊琉海水浴場（Balneario Camboriu）舉行的「2024巴西保守派政治行動會議」（CPAC Brasil 2024）上，波索納洛告訴台下3500名歡呼的支持者：「上帝保佑，11月將是川普（當選美國總統）。」

該活動的目的是在今年10月的市長選舉中為波索納洛（Jair Bolsonaro）所屬政黨的候選人爭取支持，並在2026年總統大選前發揮其影響力。

波索納洛的粉絲高呼，「我們要波索納洛回來！」去年6月底，他因濫用政治權力、不當使用媒體罪名成立，遭宣告褫奪公權8年，這意味他在2030年10月之前都無法競選公職。

極右翼人士不忘在這場活動上攻擊巴西現任左翼總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府，稱其「貪污腐敗」。他們的演說支持也擁槍權和反毒行動，並倡導基督教反墮胎的家庭價值觀。

大選 川普 巴西 波索納洛 美國

延伸閱讀

拜登民調直追 搖擺州支持度與川普差距縮小

前美官員：川普任內以實力謀和平 挺台防禦前所未見

川普表態挺拜登參選到底 建議拜登「繼續毀滅美國、讓中國再次偉大」

裝睡的拜登叫不醒？無視健康問題及民調落後 ABC專訪難平黨內怒火

相關新聞

為「台南女兒」應援！蓮舫今參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選

日本東京都知事今天選舉，祖籍是台南白河的蓮舫也投入此次選戰，白河福安宮特別號召鄉親今下午一起擊鼓祈福，預祝蓮舫高票當選。

雙姝七夕決戰！東京都知事選舉「無黨派選民逾半」 結果將影響自民黨政權

日本東京都知事選舉今天投開票，被視為現任知事小池百合子與最大對手蓮舫的「七夕決戰」。外界預料小池能穩固至少250萬票，順...

為模擬火星棲地閉關一年 4位科學家從「火星人」棲地出關

美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人在一扇不起眼的門上大聲敲了3下，興奮地問：「你們準備好出來了嗎？

滾回家！巴塞隆納民眾射水槍攻擊外國遊客 抗議過度旅遊哄抬房價

西班牙加泰隆尼亞6日出現上千名示威人士聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客到訪導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐...

剛上任就赴歐！英國外相訪3國「重設對歐關係」 加強連結全球南方

英國外相拉米6日訪問德國，接著前往波蘭和瑞典。他近日除了再次強調重新設定與歐洲的關係是首要任務，也指出若英國不提供貿易和...

現身保守派造勢！巴西前總統波索納洛力挺他勝選：11月將是川普

巴西極右翼前總統波索納洛今天在保守派造勢活動上表示，右翼勢力正在義大利和法國等國際舞台取得進展，還說他希望美國前總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。