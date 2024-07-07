雙姝七夕決戰！東京都知事選舉「無黨派選民逾半」 結果將影響自民黨政權

日本東京都知事選舉今天投開票，被視為現任知事小池百合子與最大對手蓮舫的「七夕決戰」。外界預料小池能穩固至少250萬票，順利連任。不過，在野黨立憲民主黨內部認為，蓮舫如果能拿下200萬票，就有望動搖自民黨聯合政權。

東京都知事選舉是日本最大規模的地方首長選舉，這次的選民登錄人數為1153萬3132人，其中男性有562萬838人，女性為591萬2294人。此外，東京都擁有非常多的無黨派選民，特點是「任何風吹草動都可能決定選舉勝敗」。

根據讀賣新聞在6月28日至30日進行的民調，支持自民黨的選民有26%，支持立憲民主黨的有8%，而回答「不支持任何政黨」的多達48%，東京都可說有將近一半都是無黨派選民。

儘管無黨派選民中有許多人不關心政治，但也有選民其實對政治相當關心，只是會依據當時的政治情勢以及候選人的人格特質等來決定要投給誰。在無黨派選民中，有69%的人表示「一定會去投票」；有24%表示會「盡可能去投票」。

分析顯示，自從前參議員青島幸男在1995年當選東京都知事以來，無黨派選民在東京都知事選舉當中扮演愈來愈關鍵的角色。青島當年以無黨派身分參選，最後擊敗由自民黨等5黨聯合推薦的候選人。在這之後，1999年的選舉也由無黨派參選的石原慎太郎勝出。

小池以無黨身分參選，但實際上獲得自民黨及公民黨執政聯盟支持。蓮舫也選擇含淚退出立憲民主黨獨立參選，加上她獲得共產黨與社民黨支持，「朝野對決」的氣氛濃厚。

不過，東京都知事選舉具有強大的「現任優勢」，從1947年至2020年的東京都知事選舉當中，現任都知事爭取連任的12次，從未嘗過敗績。

而且，小池4年前二度連任時，獲得多達366萬張選票，創下史上第2高得票紀錄，這次又獲得自民黨、公明黨、國民民主黨、都民第一會等支持，預料她能夠穩固「至少250萬票」。

產經新聞報導，立憲民主黨內部評估，身為該黨代表性人物的蓮舫即使敗選，但只要能獲得足夠多的票數，就有機會撼動執政當局，可以對因為政治獻金醜聞深陷泥淖的自民黨發動攻擊。而東京都知事選舉能不能成為在野黨的助力，「200萬票」被認為是衡量基準。

相關人士表示，「只要200萬票就夠多了，這將會是很大一股助力」，不過，「如果能把差距縮小到20萬票以內，力量會更強大」，對於選舉結果充滿期待。

在野陣營期待蓮舫能夠拿下200萬票並非毫無根據。根據2022年的參議院改選結果，東京選區（改選6人）當中，立憲民主黨（包括蓮舫本人拿下67萬票）、共產黨以及社民黨候選人獲得的票數合計近180萬票。雖然不能拿兩次選舉單純比較，但如果當年選民這次都能夠票投蓮舫，就非常有機會達到目標。