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法國「政治地震」！國會第二輪決選今登場 極右派有望成國會第一大黨

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
法國國會大選第二輪決選今天登場。在這場「政治地震」中，極右派可能首度躍居為國會第一大黨。中間派總統馬克宏（圖）。美聯社
法國國會大選第二輪決選今天登場。在這場「政治地震」中，極右派可能首度躍居為國會第一大黨。中間派總統馬克宏（圖）。美聯社

法國國會大選第二輪決選今天登場。在這場「政治地震」中，極右派可能首度躍居為國會第一大黨。

法新社報導，中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）在6月初歐洲議會選舉慘敗後，宣布提前3年舉行國會大選。許多觀察人士認為，他的政治豪賭即將面臨適得其反的結果。

在6月30日的國會首輪選舉取得領先後，3屆總統候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬的極右派相信，她的「國民聯盟」（RN）能夠贏得國會絕對多數，以讓她年僅28歲的門徒兼政黨領袖巴德拉（Jordan Bardella）順利出任總理。

然而，上週中間派和左翼的200多名候選人達成戰術投票協議，在最後期限前退出國會選舉決選，以阻止國民聯盟贏得選舉。

最新民調預測，國民聯盟拿到的席次將遠低於在577席國民議會中取得絕對多數所需的289席，但仍將是國會最大黨。

這樣的結果可能使馬克宏得以建立一個廣泛的聯盟，以對抗國民聯盟，並讓現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）在看守基礎上續任，但這也可能預示法國政治將陷入長期癱瘓。巴黎奧運將於本月26日揭幕。

艾塔爾5日在選前最後一次受訪時表示：「眼前的危險是極右翼將占多數，這將是災難性的情況。」

在法國，許多人仍無法理解馬克宏為何要舉行一場他沒有義務舉行的選舉，這次選舉最終可能導致國民聯盟議員的國會席位加倍，而他的中間派議員數量減半。

但這位以戲劇性舉動聞名的總統似乎有意對法國政治進行他所謂的「澄清」，他希望最終能留下極右翼、中翼和極左翼3個明確的陣營。

根據兩個組織5日公布的最終民調，國民聯盟將贏得170至210席，其次是左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）的145至185席，馬克宏的中間派118至150席。

隨著馬克宏的「同在」（Ensemble）聯盟預計將位居第3，新人民陣線的成功也將是另一個重要的選舉里程碑。由於梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）的極左派「不屈法國」（France Unbowed）加入，左翼聯盟的團結看來搖搖欲墜。

無論結果如何，這次選舉都可能傷害馬克宏作為歐洲最高領導人物之一的地位，也可能損及法國協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的重要西方堡壘地位。

智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）專家表示，「法國正處於地震性政治轉變的風口浪尖」，即使馬克宏選後繼續控制政府，也勢必面臨「立法僵局」，這將削弱法國在歐洲和國際舞台上的聲音。

民調 法國 議員 馬克宏

延伸閱讀

法國會大選次輪投票 極右派難成絕對多數

防極右翼掌權 法200多名中間派與左翼候選人退選

圖表看時事／馬克宏陣營「豪賭慘輸」 圖解法國會改選首輪結果、政黨預估席次

【Daily Podcast】法國議會選舉第一輪：極右派得票大勝

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