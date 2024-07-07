著眼日本未來選舉 自民黨議員炮口對準岸田文雄：為政治獻金醜聞負責

日本自民黨內派閥去年爆發政治獻金問題，造成首相岸田文雄內閣民調持續低迷。著眼未來將舉行的重要選舉，黨內今天又有議員將炮口對準岸田，認為黨領導人應為醜聞「負責」。

自民黨內派閥「茂木派」眾議員東國幹6月22日公開發難，要求岸田勿參選連任9月將舉行的自民黨總裁（黨主席）選舉，「希望（岸田）擔任開啟自民黨新頁的橋梁角色」。

在此之前，6月5日在青森市內舉行的一場政治改革座談上，有縣議員直言「在目前的首相率領下很嚴峻，應該在總裁選舉時更換（選舉的）新面孔」；6月4日在橫濱市內的一場會議上，也有市議員要求岸田請辭。

日本讀賣新聞報導，同為茂木派的自民黨眾議員笹川博義，今天在前橋市舉行的群馬縣黨部大會談到有關黨內派閥違反政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）時說，「組織領導人不負起責任的話，黨就無法跨出黨務再造的第一步。不論是什麼樣的組織，如果發生醜聞，領導人一定要負起責任」，暗指岸田應負起身為總裁的責任。

共同社報導，笹川今天在群馬縣黨部大會上的發言，可說事實上要求岸田下台。笹川說，「雖然很遺憾，但組織領導人如果不負起責任，令人困擾」。

他說，「雖然（岸田內閣）努力推動各項政策是事實，但要獲得正確評價，必須負起責任」，否則的話，就無法成為黨務再造的第一步。

自民黨內派閥日前相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金），部分人士日前已分別遭檢方調查並起訴。