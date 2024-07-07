快訊

鄭文燦涉貪請辭 朱立倫：此時才辦7年前案子「應該說清楚」

雙北雙語學校將達362所 校長憂科任師不願上、只靠外師

北市蛋黃區驚見爛尾樓？拆一半停逾半年 居民憂又掉石塊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為「台南女兒」應援！蓮舫今參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
「台南女兒」蓮舫此次參選東京都知事，白河鄉親隔海應援預祝當選。圖／民眾提供
「台南女兒」蓮舫此次參選東京都知事，白河鄉親隔海應援預祝當選。圖／民眾提供

日本東京都知事今天選舉，祖籍是台南白河蓮舫也投入此次選戰，白河福安宮特別號召鄉親今下午一起擊鼓祈福，預祝蓮舫高票當選。

蓮舫2004年首度參選參議員即當選，2010年連任更創下全國最高票紀錄，其後她也曾兩度入閣，是史上第一位台裔大臣，政治歷練豐富，這次她宣布參選東京都知事，被視為現任知事小池百合子最強勁的對手。

據知，56歲的蓮舫曾擔任朝日新聞記者與主播，她出生在日本，祖籍是台南白河，祖父謝達林醫師日治時代曾在白河執業，祖母陳杏村經商有成，台灣區青果輸出業同業公會理事長，直接主導台灣對海外，尤其是對日本的香蕉出口貿易，而父親謝哲信早年移居日本。

而蓮舫與前台南縣長陳唐山更是親戚（堂叔的內弟），2013年在陳安排下，回到台南尋根，特別前往白河福安宮上香祈福，還回到祖父曾經開診所的舊址探訪，受到白河鄉親熱烈歡迎，這次蓮舫出馬參選東京都知事，鄉親們祝福她能高票當選。

「台南女兒」蓮舫此次參選東京都知事，白河鄉親隔海應援預祝當選。圖／民眾提供
「台南女兒」蓮舫此次參選東京都知事，白河鄉親隔海應援預祝當選。圖／民眾提供

台南 小池百合子 日本 東京 白河 蓮舫

延伸閱讀

台南觀光雙層巴士化身「餐車」 帶遊客上山下海吃美食

日本前首相鳩山由紀夫：充當中美間橋樑最符合日本利益

東京都知事選舉 關鍵數字0.99不斷出現

東京都知事選舉提前投票者增 結果有望7日晚間出爐

相關新聞

為「台南女兒」應援！蓮舫今參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選

日本東京都知事今天選舉，祖籍是台南白河的蓮舫也投入此次選戰，白河福安宮特別號召鄉親今下午一起擊鼓祈福，預祝蓮舫高票當選。

滾回家！巴塞隆納民眾射水槍攻擊外國遊客 抗議過度旅遊哄抬房價

西班牙加泰隆尼亞6日出現上千名示威人士聚集首府巴塞隆納街頭，抗議大量遊客到訪導致房價節節攀升，甚至拿水槍噴射在戶外區用餐...

前美官員：川普任內以實力謀和平 挺台防禦前所未見

美國前總統川普任內的國防官員柯林克表示，川普在任時以實力謀和平，同時更有許多前所未見的政策支持台灣防禦；如今，中國對台威...

日本海鷹碰撞8死事故 疑兩機指揮官協調不足

日本海上自衛隊今年4月發生兩架海鷹直升機碰撞墜毀，造成8人殉職，日媒報導，海上自衛隊事故調查委員會認為，兩機在不同指揮官...

南韓24校爆發食物中毒！千名師生上吐下瀉 泡菜驗出諾羅病毒

南韓爆發大規模食物中毒事件，全羅北道南原市24所小學、國中和高中，共1024名學生和教職員工身體不適，而校方泡菜廠商樣本...

日英領袖電話會談 推動安保合作及因應國際課題

日本首相岸田文雄昨天跟英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）電話會談，除推動雙方在安全保障領域合作外，也同意合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。