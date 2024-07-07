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為「台南女兒」應援！蓮舫今參選東京都知事 白河鄉親隔海盼高票當選
日本東京都知事今天選舉，祖籍是台南白河的蓮舫也投入此次選戰，白河福安宮特別號召鄉親今下午一起擊鼓祈福，預祝蓮舫高票當選。
蓮舫2004年首度參選參議員即當選，2010年連任更創下全國最高票紀錄，其後她也曾兩度入閣，是史上第一位台裔大臣，政治歷練豐富，這次她宣布參選東京都知事，被視為現任知事小池百合子最強勁的對手。
據知，56歲的蓮舫曾擔任朝日新聞記者與主播，她出生在日本，祖籍是台南白河，祖父謝達林醫師日治時代曾在白河執業，祖母陳杏村經商有成，台灣區青果輸出業同業公會理事長，直接主導台灣對海外，尤其是對日本的香蕉出口貿易，而父親謝哲信早年移居日本。
而蓮舫與前台南縣長陳唐山更是親戚（堂叔的內弟），2013年在陳安排下，回到台南尋根，特別前往白河福安宮上香祈福，還回到祖父曾經開診所的舊址探訪，受到白河鄉親熱烈歡迎，這次蓮舫出馬參選東京都知事，鄉親們祝福她能高票當選。
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